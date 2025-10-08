Gazze'de ateşkese yaklaşıldı mı? Trump hafta sonu bölgede olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkes anlaşmasına varılması ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, hafta sonu Orta Doğu’ya gidebileceğini söyledi.

Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, Mısır’da süren ateşkes müzakerelerinin “iyi gittiğini” belirtti. Sürecin ilerlemesinden umutlu olduğunu ifade eden ABD Başkanı, bölgeye ziyaret planı yaptığını açıkladı.

ABD Başkanı, "Orta Doğu için bir barış anlaşması, umarız ki bu gerçekleşir, şu an çok iyi gidiyorlar. Orada (Mısır'da) harika bir ekibimiz var, harika müzakereciler. Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim." diye konuştu.

Trump, daha sonraki ifadelerinde cumartesi günü ABD'den ayrılarak bölgeye gidebileceğini ve pazar günü bölgede olabileceğini dile getirdi.

Müzakere sürecinin iyi gittiğini vurgulayan Trump, birçok Müslüman ülkenin bu sürece dahil olduğunu ve böyle bir durumun daha önce hiç olmadığını ifade etti.