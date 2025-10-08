Kanada'dan İsrail'e çağrı: Alıkonulan aktivistleri bırakın

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda bulunan ve İsrail tarafından alıkonulan 6 vatandaşının hızlı bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kanada, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’nda bulunan ve İsrail tarafından alıkonulan 6 vatandaşının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, filoda yer alan vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, “İsrail makamlarıyla temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmaları için çağrıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

GAZZE ABLUKASINI KIRMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

İtalya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail’in uyguladığı yasa dışı ablukayı delmek amacıyla 30 ülkeden 140’tan fazla aktivist, doktor, sağlık çalışanı ve gazeteciyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneden oluşuyordu.

Ancak filo, 8 Ekim sabahı Gazze’ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Gemilerde bulunan yolcular, İsrail güçleri tarafından alıkonuldu.

İsrail ordusu, daha önce 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu’na da benzer şekilde müdahale etmiş, gemilerdeki yolcuları gözaltına almış ve büyük çoğunluğunu “sınır dışı” işlemlerinin ardından ülkelerine göndermişti.

Kanada hükümeti, Gazze’ye yardım taşırken gözaltına alınan vatandaşlarının durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

