Son dakika | Ege'de Türk-Yunan gerilimi: Ankara Atina'yı bir kez daha uyardı!

Türkiye, 10 gün boyunca Piri Reis araştırma gemisinin Ege Denizi’nin bazı bölgelerinde bilimsel çalışmalar yürüteceği yönündeki Navtex yayımladı. Daha sonra buna karşılık olarak Yunanistan, Ege'de orta ölçekte bir askeri tatbikat başlattı. Bunun üzerine Türkiye dün yayımladığı uyarı Navtex'inden sonra bugün bir uyarı daha yaptı.

Son dakika | Dışişleri'nden flaş Yunanistan açıklaması

Türkiye dünkü uyarının ardından Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yapmayı planladığı tatbikata dair bugün de bir Navtex yayımladı. Navtex'te bölgedeki 23 Yunan adasının silahsız statüsü oluğu vurgulanırken bunların karasularında askeri faaliyet yürütülmemesi gerektiği tekrar hatırlatıldı.

NAVTEX GERİLİMİ DÜN DE YAŞANDI

Ankara benzer bir uyarıyı dün de yapmıştı. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın deniz tatbikatı sırasında bir Navtex yayınlayarak, bazı Yunan adalarının silahsız statüsünün korunması gerektiğini vurguladı. Ankara bahsi geçen adaların "karasularında askeri faaliyet yürütülmemesi gerektiğini” belirtti. Ayrıca, bu bölgelerdeki herhangi bir askeri faaliyetin “uluslararası antlaşmaları ihlal ederek seyir güvenliğini tehlikeye atabileceği” uyarısında bulundu.

YUNANİSTAN SİLAHSIZLIK STATÜSÜNÜ REDDEDİYOR

Ancak Yunanistan, bu adaların silahsız statüsüne dair Türkiye'nin uyarılarını kabul etmiyor.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde halihazırda devam eden tatbikatı, Pazar günü geç saatlerde yayımlanan ve Pazartesi gününden itibaren 10 gün sürecek olan, araştırma gemisi Piri Reis'in Ege Denizi'nin bazı bölgelerinde bilimsel araştırmalar yapacağını duyuran bir Navtex'in ardından geldi.

Sabah saat 5'te başlayan tatbikata, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin ortak bir oluşumu olan Delta Force da katıldı.

İsrail’in yardımına Yunanistan yetişti: Başbakandan skandal açıklama

Atina, tatbikatın ulusal egemenliği savunma konusundaki hazırlık ve kararlılığı göstermek amacıyla yapıldığını açıkladı.