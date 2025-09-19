Son dakika | Ege'de Türk-Yunan gerilimi: Ankara Atina'yı bir kez daha uyardı!

Son dakika | Ege'de Türk-Yunan gerilimi: Ankara Atina'yı bir kez daha uyardı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de askeri tatbikat başlatmasının ardından bugün ikinci bir Navtex daha yayımladı. Bildiride, Ege'de 23 adanın kalıcı olarak askerden arındırılmış statüde olduğu vurgulandı. bu adaların karasularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.

Türkiye, 10 gün boyunca Piri Reis araştırma gemisinin Ege Denizi’nin bazı bölgelerinde bilimsel çalışmalar yürüteceği yönündeki Navtex yayımladı. Daha sonra buna karşılık olarak Yunanistan, Ege'de orta ölçekte bir askeri tatbikat başlattı. Bunun üzerine Türkiye dün yayımladığı uyarı Navtex'inden sonra bugün bir uyarı daha yaptı.

Son dakika | Dışişleri'nden flaş Yunanistan açıklamasıSon dakika | Dışişleri'nden flaş Yunanistan açıklaması

Türkiye dünkü uyarının ardından Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yapmayı planladığı tatbikata dair bugün de bir Navtex yayımladı. Navtex'te bölgedeki 23 Yunan adasının silahsız statüsü oluğu vurgulanırken bunların karasularında askeri faaliyet yürütülmemesi gerektiği tekrar hatırlatıldı.

NAVTEX GERİLİMİ DÜN DE YAŞANDI

Ankara benzer bir uyarıyı dün de yapmıştı. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın deniz tatbikatı sırasında bir Navtex yayınlayarak, bazı Yunan adalarının silahsız statüsünün korunması gerektiğini vurguladı. Ankara bahsi geçen adaların "karasularında askeri faaliyet yürütülmemesi gerektiğini” belirtti. Ayrıca, bu bölgelerdeki herhangi bir askeri faaliyetin “uluslararası antlaşmaları ihlal ederek seyir güvenliğini tehlikeye atabileceği” uyarısında bulundu.

YUNANİSTAN SİLAHSIZLIK STATÜSÜNÜ REDDEDİYOR

Ancak Yunanistan, bu adaların silahsız statüsüne dair Türkiye'nin uyarılarını kabul etmiyor.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde halihazırda devam eden tatbikatı, Pazar günü geç saatlerde yayımlanan ve Pazartesi gününden itibaren 10 gün sürecek olan, araştırma gemisi Piri Reis'in Ege Denizi'nin bazı bölgelerinde bilimsel araştırmalar yapacağını duyuran bir Navtex'in ardından geldi.

Sabah saat 5'te başlayan tatbikata, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin ortak bir oluşumu olan Delta Force da katıldı.

İsrail’in yardımına Yunanistan yetişti: Başbakandan skandal açıklamaİsrail’in yardımına Yunanistan yetişti: Başbakandan skandal açıklama

Atina, tatbikatın ulusal egemenliği savunma konusundaki hazırlık ve kararlılığı göstermek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dünya
Rusya 'NATO'yla savaştayız' demişti: ABD’den gerilimi tırmandıracak füze hamlesi
Rusya 'NATO'yla savaştayız' demişti: ABD’den gerilimi tırmandıracak füze hamlesi
Şara İsrail'le anlaşmaya yakınız demişti: HTŞ'li bakandan ABD'ye yaptırım ziyareti
Şara İsrail'le anlaşmaya yakınız demişti: HTŞ'li bakandan ABD'ye yaptırım ziyareti