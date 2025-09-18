İsrail’in yardımına Yunanistan yetişti: Başbakandan skandal açıklama

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis kendi ülkesinde bir televizyon programına çıkarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. İsrail’in BM tarafından da tescillenen, Filistinlilere yönelik yürüttüğü soykırımı reddeden Miçotakis, AB’nin İsrail’e karşı önerdiği yaptırım paketini de eleştirdi.

Miçotakis katıldığı TV programında şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de yaşananlar kabul edilemez. Büyük bir insani kriz yaşanıyor ve bundan Netanyahu’ya bahsettim. Ancak, Soykırım terimini kullanmayacağım. Bu çok ağır bir ifade.

‘SOYKIRIM DEMEYECEĞİM’

İsrail hayal edilemeyecek boyutta bir saldırıya maruz kaldı ve buna tepki gösterdi. Ancak bu durum kullanılan şiddetin boyutunu haklı çıkarmaz.

‘YAPTIRIM AVRUPA ÇIKARINA DEĞİL’

Yunanistan, AB Konseyinde pozisyonunu açıklayacak ancak böyle bir kararın ne Avrupa’nın ne de Yunanistan’ın çıkarına olduğundan eminim.

BM VE AKADEMİSYENLER TESCİLLEMİŞTİ

Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen bağımsız bir komite tarafından yürütülen araştırma sonucu İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırım suçu işlediği tescillenmişti. Öte yandan dünyada örneğinin en büyüğü olan Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği de İsrail’in Filistinliler’e yönelik soykırım yürüttüğünü açıklamıştı.