İsrail’in yardımına Yunanistan yetişti: Başbakandan skandal açıklama

İsrail’in yardımına Yunanistan yetişti: Başbakandan skandal açıklama
Yayınlanma:
İsrail’e karşı Gazze Şeridi’nde yürütülen soykırım sebebiyle uluslararası baskı büyürken Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Tel Aviv yönetimine destek geldi. Miçotakis AB’nin soykırım yaptırımı önerilerini eleştirirken “soykırım” teriminin İsrail için “ağır” olduğunu iddia etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis kendi ülkesinde bir televizyon programına çıkarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. İsrail’in BM tarafından da tescillenen, Filistinlilere yönelik yürüttüğü soykırımı reddeden Miçotakis, AB’nin İsrail’e karşı önerdiği yaptırım paketini de eleştirdi.

Miçotakis katıldığı TV programında şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de yaşananlar kabul edilemez. Büyük bir insani kriz yaşanıyor ve bundan Netanyahu’ya bahsettim. Ancak, Soykırım terimini kullanmayacağım. Bu çok ağır bir ifade.

HTŞ bakanı ABD'ye gitti İsrail Suriye'ye girdiHTŞ bakanı ABD'ye gitti İsrail Suriye'ye girdi

‘SOYKIRIM DEMEYECEĞİM’

İsrail hayal edilemeyecek boyutta bir saldırıya maruz kaldı ve buna tepki gösterdi. Ancak bu durum kullanılan şiddetin boyutunu haklı çıkarmaz.

‘YAPTIRIM AVRUPA ÇIKARINA DEĞİL’

Yunanistan, AB Konseyinde pozisyonunu açıklayacak ancak böyle bir kararın ne Avrupa’nın ne de Yunanistan’ın çıkarına olduğundan eminim.

Son dakika | AB İsrail'e yaptırım önerisini görüşmeye başladıSon dakika | AB İsrail'e yaptırım önerisini görüşmeye başladı

BM VE AKADEMİSYENLER TESCİLLEMİŞTİ

Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen bağımsız bir komite tarafından yürütülen araştırma sonucu İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırım suçu işlediği tescillenmişti. Öte yandan dünyada örneğinin en büyüğü olan Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği de İsrail’in Filistinliler’e yönelik soykırım yürüttüğünü açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Dünya
İsrail Lübnan'a saldıracağını açıkladı
İsrail Lübnan'a saldıracağını açıkladı
4 Ekim resmen tatil oluyor
4 Ekim resmen tatil oluyor