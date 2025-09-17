Son dakika | AB İsrail'e yaptırım önerisini görüşmeye başladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen günlerde işaret etmesinin ardından, Avrupa Komisyonu bugün Konsey'e AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın ticaretle ilgili bazı hükümlerini askıya alma önerisini ve İsrailli aşırılıkçı bakanlar ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırım önerilerini sundu.

SİVİL TOPLUM DIŞINDA İKİLİ ANLAŞMALAR ASKIYA ALINACAK

Komisyon ayrıca, sivil topluma verilen destek hariç, İsrail'e verdiği ikili desteği de askıya almayı görüşüyor. Bu durum, somut olarak 2025 ile 2027 yılları arasındaki yıllık tahsisatları, İsrail ile devam eden kurumsal işbirliği projelerini ve AB-İsrail Bölgesel İşbirliği Aracı kapsamında finanse edilen projeleri etkiliyor.

Von der Leyen konu hakkında şu ifadeleri kullandı.

“Gazze'de her gün yaşanan korkunç olaylar durmalıdır. Acil ateşkes ilan edilmeli, tüm insani yardımlara sınırsız erişim sağlanmalı ve Hamas'ın elinde tuttuğu tüm rehineler serbest bırakılmalıdır. Avrupa Birliği, insani yardımın en büyük bağışçısı ve iki devletli çözümün sarsılmaz savunucusu olmaya devam etmektedir. Bu ilkesel taahhütleri yansıtarak ve Batı Şeria'da son dönemde yaşanan ciddi gelişmeleri dikkate alarak, İsrail ile ticari imtiyazları askıya almayı, aşırılıkçı bakanları ve şiddet uygulayan yerleşimcileri yaptırımlara tabi tutmayı ve sivil toplum ile olan çalışmalarımızı etkilemeden İsrail'e verilen ikili desteği askıya almayı öneriyoruz.”

'GAZZE'DEKİ DURUM YANLIŞ YÖNE İLERLİYOR'

Öneriyi Komisyon'a sunan Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ise şöyle konuştu:

"Hepimiz Gazze'deki durumun yanlış yönde ilerlemeye devam ettiği konusunda hemfikiriz. Elimizdeki araçları kullanarak İsrail hükümetine baskı uygulayıp yön değiştirmesini sağlamalıyız. Masadaki seçenekler arasında, ticari imtiyazların askıya alınması ve aşırılıkçı bakanlara, şiddet uygulayan yerleşimcilere ve Hamas militanlarına yaptırımlar uygulanması, Avrupa Birliği'nden güçlü bir mesaj verecektir: Bu savaş sona ermeli, acı çekme durmalı ve rehineler serbest bırakılmalıdır. Bir sonraki önemli adım, bu öneriyi uygulamak için üye devletlerimizin desteğini sağlamaktır."

GÜMRÜK VERGİSİ ARTACAK

Komisyon’un gerekçeye ilişkin açıklamasına göre, askıya alma kararı, şu şekilde tanımlanıyor:

“Anlaşmanın ticaretle ilgili temel hükümlerini ilgilendiriyor ve pratikte İsrail'den yapılan ithalatın AB pazarına tercihli erişim hakkını kaybetmesi anlamına geliyor. Bu nedenle, bu mallara AB'nin serbest ticaret anlaşması olmayan diğer üçüncü ülkelere uygulanan düzeyde gümrük vergisi uygulanacak.”

'ANLAŞMANIN 2'NCİ MADDESİ İHLAL EDİLDİ'

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada önerilerin, İsrail'in anlaşmanın 2. maddesine uyumunun incelenmesinin ardından yapıldığı bildirildi.

İnceleme sonucunda, İsrail hükümeti tarafından alınan önlemlerin insan haklarına ve demokratik ilkelere saygı ile ilgili temel unsurları ihlal ettiği tespit edildiği açıklandı.

“Bu durum, AB'ye Anlaşmayı tek taraflı olarak askıya alma hakkı vermektedir.”

İsrail'in ihlalleri arasında askeri müdahalenin ardından Gazze'de hızla kötüleşen insani durum, insani yardımların engellenmesi, askeri operasyonların yoğunlaşması ve İsrail makamlarının Batı Şeria'nın sözde E1 bölgesinde yerleşim planını ilerletme kararıyla iki devletli çözümü daha da zayıflatmasının bulunduğu bildirildi.