Avrupa'da hava hareketliliği: Savaş uçakları konuşlandırılıyor

Japon devlet televizyonu NHK tarafından bildirilen habere göre gelişmeyi Savunma Bakanı Nakatani Gen duyurdu. Başkent Tokyo’daki kabine toplantısı sonrası konuşan Gen, ülkesinin yeni sevkiyat planını açıkladı.

Nakatani, NATO ile savunma işbirliği kapsamında hafta sonundan itibaren ASDF'ye ait F-15 jetlerinin ilk kez İngiltere, Almanya ve Kanada'ya gönderileceğini açıkladı.

'NATO İLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Ülkelerin hava kuvvetleri arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Nakatani, "Bu (sevkiyat), Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde güvenliğin birbirinden ayrılamaz olduğu ortak anlayışını yansıtıyor. Bu girişim aracılığıyla müttefiklerimiz ve benzer düşünen ülkelerle işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi ümit ediyoruz" dedi.

JAPONYA İÇİN BİR İLK

Plan sürecinde Çitose Hava Üssü’nde bulunan 4 F-15 savaş uçağı ile yakıt ikmal uçakları pazar günü Avrupa’da olacak.

Böylelikle ASDF savaş uçakları, Avrupa ülkeleri ve Kanada'ya ilk kez konuşlandırılacak ve bu ülkelerin askeri birlikleri ile işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenecek.

Ulusal basında Japonya'nın, Avrupa ve Kanada'ya ilk kez savaş uçağı konuşlandırarak NATO'daki ortaklarıyla savunma işbirliğini artırmayı planladığı ifade edildi.

İNGİLİZ BAKANIN ZİYARETİNDE DUYURULMUŞTU

Konuşlandırma planı, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin ağustosta başkent Tokyo'ya düzenlediği ziyarette kamuoyuna duyurulmuştu.

Bakan Healey, ziyaretinde Doğu Asya ülkesi Japonya için "İngiltere'nin Asya'daki en yakın güvenlik müttefiki" nitelendirmesini yapmıştı.