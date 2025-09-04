Avrupa Birliği bayrakları yarıya indirdi

Avrupa Birliği bayrakları yarıya indirdi
Yayınlanma:
Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen kurumlarının bulunduğu Brüksel'deki AB binalarında blok bayrakları yarıya çekildi. Bayrağı yarıya indirilen binalar arasında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu da bulunuyor.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği (AB) kurumunun merkezi olan Brüksel’de AB bayrakları yarıya indirildi.

Bayraklar Portekiz’in başkenti Lizbon’da meydana gelen ve 16 kişinin öldüğü füniküler kazası sebebiyle tutulan yas gerekçesiyle yarıya çekildi.

aa-20250904-39020643-39020641-brukseldeki-ab-kurumlari-portekizdeki-funikuler-kazasi-nedeniyle-bayraklarini-yariya-indirdi-111.jpg
Brüksel'deki AB kurumları Lizbon'daki füniküler kazası nedeniyle bayraklarını yarıya indirdi

AB YÖNETİCİLERİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kazanın ardından AB kurumlarının başkanları, başsağlığı dileklerinde bulundu. Eski Portekiz Başbakanı olan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa kazanın meydana geldiği Gloria fünikülerinin kendi hayatında da önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

16 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Lizbon'un merkezinde bulunan ve resmi adı "Gloria Asansörü" olan turistik fünikülerde, dün yerel saatle 18.08'de (TSİ 20.08) kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi öldü 21 kişi ise yaralandı.

Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Dünya
Son Dakika | Halep'te havalimanı yakınında dron saldırısı
Son Dakika | Halep'te havalimanı yakınında dron saldırısı
Giorgio Armani hayatını kaybetti
Giorgio Armani hayatını kaybetti