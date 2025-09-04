Avrupa Birliği bayrakları yarıya indirdi

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere birçok Avrupa Birliği (AB) kurumunun merkezi olan Brüksel’de AB bayrakları yarıya indirildi.

Bayraklar Portekiz’in başkenti Lizbon’da meydana gelen ve 16 kişinin öldüğü füniküler kazası sebebiyle tutulan yas gerekçesiyle yarıya çekildi.

AB YÖNETİCİLERİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kazanın ardından AB kurumlarının başkanları, başsağlığı dileklerinde bulundu. Eski Portekiz Başbakanı olan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa kazanın meydana geldiği Gloria fünikülerinin kendi hayatında da önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

16 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Lizbon'un merkezinde bulunan ve resmi adı "Gloria Asansörü" olan turistik fünikülerde, dün yerel saatle 18.08'de (TSİ 20.08) kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi öldü 21 kişi ise yaralandı.

Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.