Son dakika | Dışişleri'nden flaş Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın X hesabından yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Dendias bugün X hesabı üzerinden, "Ulusal Anadolu Yunanları Soykırımını Anma Günü, 24/9/1998 tarihinde Yunanistan Parlamentosu'nun oybirliğiyle kabul edilen kararla ilan edilmiştir.

Kurbanların ve Anadolu Yunanlarının anısını onurlandırıyoruz. Köklerinden koparıldıktan sonra yeniden ayağa kalkmayı başardılar ve ülkenin ekonomik, entelektüel ve sosyal yaşamına büyük katkıda bulundular." açıklamasında bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından Dendias'ın açıklamasına sert tepki verildi. Bakanlık açıklamasında asılsız iddiaların sözde yıl dönümü nedeni ile yapılan açıklama küstah ve mesnetsiz olarak ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz.

Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir.

Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...