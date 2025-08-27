Dışişleri Bakanlığı İsrail'i yine kınadı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak kabul ettiklerini açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kınandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, İsrail'in kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir.

Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır.

Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz."

NE OLMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni, Yunan ve Süryanilere yönelik 1915 yılında yaşanan olayları soykırım olarak tanıdıklarını açıkladı.

Ermeni asıllı sunucu Patrick Bet-David ile yaptığı podcast röportajında Netanyahu, “Soykırım olarak tanıdık diye hatırlıyorum. Knesset bu yönde bir karar aldı” dedi, ancak İsrail parlamentosu henüz böyle bir yasa çıkarmadı.

İsrail başbakanlarının neden bugüne kadar olayları tanımadıkları sorulduğunda Netanyahu, “Ben az önce tanıdım. İşte bu kadar” diye yanıtladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

