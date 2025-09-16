Son Dakika | BM İsrail'in Gazze'de soykırım yürüttüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler'in bağımsız bir soruşturması, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirdiğini ve ülkenin üst düzey liderlerinin soykırımı kışkırttığı sonucuna ilk kez vardı. Sonuç, “bugüne kadarki en kapsamlı BM bulgusu” olarak nitelendirildi.

BM İnsan Hakları Konseyi (HRC) tarafından kurulan komisyon, salı günü yayımlanan 72 sayfalık raporunda, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in bölgede “dört soykırım eylemi gerçekleştirdiğini” tespit etti.

'FİLİSTİNLİLERİ YOK ETME AMACI'

Rapora göre, bu eylemler arasında Gazze'de Filistinlilerin öldürülmesi, Filistinlilere “ciddi bedensel ve ruhsal zarar” verilmesi, “Filistinlilerin fiziksel olarak tamamen veya kısmen yok edilmesini amaçlayan yaşam koşullarının kasıtlı olarak dayatılması” ve “grup içinde doğumları önlemeye yönelik tedbirlerin uygulanması” yer alıyor.

EN AZ 65 BİN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 65.000 Filistinli öldürüldü. Ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğunun belirtildiği sayıya enkaz altında kalan cansız bedenler dahil edilmiyor.

SOYKIRIM SUÇLAMALARI ART ARDA GELİYOR

Bu ayın başlarında, dünyanın en büyük soykırım akademisyenleri kuruluşu olan Uluslararası Soykırım Akademisyenleri Derneği de İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını bildirmişti.

Temmuz ayında, önde gelen iki İsrail insan hakları örgütü, ülkelerinin “Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım uyguladığını” iddia eden ilk İsrail kuruluşları oldular.

BM panelinin raporu, İsrail'in artan uluslararası kınamalara rağmen haftalarca yoğun bombardımana tuttuğu Gazze şehrine kara harekatı başlatmasının ardından yayımlandı.

BEBEK ÇOCUK AYRIMI YAPILMADI

Raporu, Doğu Kudüs ve İsrail dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları hakkında BM'nin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu yayımladı.

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2021 yılında kurulan, devam eden, bağımsız, uluslararası bir soruşturma komisyonu olan komisyon, eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, eski Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı ve eski BM Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı ve başkanı Navi Pillay tarafından yönetiliyor.

Komisyon, Gazze'de “doğrudan hedef alınarak öldürülen” Filistinli siviller, gazeteciler, sağlık çalışanları ve insani yardım çalışanlarına ilişkin birkaç örnek verdi. Bu cinayetlerin, belirlenen güvenli bölgelerin içinde ve dışında evler, hastaneler, okullar ve dini binalar gibi yerlerde işlendiği belirtildi.

BEBEKLER BAŞINDAN VURULDU

Raporda, Ocak 2024'te 5 yaşındaki Hind Rajab ve ailesinin öldürülmesi, İsrail güvenlik güçlerinin “tahliye rotaları boyunca ve güvenli bölgelerde Filistinli sivillerin varlığından açıkça haberdar olmalarına rağmen” sivilleri öldürmeye devam ettiklerinin bir örneği olarak gösterildi.

İsrail askerleri tarafından öldürülen 5 yaşındaki Filistinli Hind Rajab

“Bazıları (çocuklar dahil) geçici beyaz bayraklar tutan sivillere ateş açarak onları öldürdüler. Bazı çocuklar, bebekler dahil, keskin nişancılar tarafından başlarından vuruldu.”

AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILDI

Raporda, “İsrail, özellikle su, gıda, elektrik, yakıt ve insani yardım dahil diğer temel ihtiyaçların tedarikini keserek, yaşamı sürdürmek için gerekli olan ihtiyaçların kesilmesini silah olarak kullandı” denildi.

Ağustos ayında, BM destekli bir panel Gazze Şehri ve çevresinde kıtlık ilan etti ve yarım milyondan fazla insanın etkilendiğini belirtti.

Bu kapsamda çoğu çocuk olmak üzere açlıktan ölen Filistinli sayısı 400’ü geçti ve her gün artıyor.

Ayrıntılar geliyor...