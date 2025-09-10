Gazze'de açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 400'ü aştı!

Kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 5 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi. Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 141'i çocuk olmak üzere 404'e ulaştı.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 141’i çocuk olmak üzere 404’e ulaştı.

Birleşmiş Milletler’in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos’ta Gazze kentinde kıtlık ilan etmişti. O tarihten bu yana 26’sı çocuk 126 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. IPC, kıtlığın eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus’a da yayılabileceği uyarısında bulundu.

GAZZE 'AÇLIKTAN' ÖLÜYOR

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişlerini engelleyen sıkı ablukası, Gazze Şeridi’nde büyük bir insani felakete yol açıyor. Su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bölgede özellikle çocuk ölümleri giderek artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu bir savaş silahı” olarak kullandığını vurguluyor. İsrail ordusunun altyapıyı büyük ölçüde tahrip ettiği, Gazze’nin yüzde 88’ini yıktığı belirtiliyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze’de, İsrail’in saldırıları ve zorunlu göç ettirme emirleriyle 2 milyona yakın kişi defalarca yerinden edildi. Yerinden edilenler derme çatma çadırlarda, hijyen koşullarının olmadığı aşırı kalabalık okullarda bulaşıcı hastalık riskiyle yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

