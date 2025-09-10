Son dakika| Sumud Filosu'na yeni dron saldırısı

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine dün gece Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlenmişti. 6 kişinin bulunduğu teknede dün iki kişi yaralanmıştı. Aktivistlerden birinin solunum sıkıntısı çektiği belirtilirken diğeri de elinden yaralanmıştı.

İspanya'dan yola çıkıp 7 Eylül'de Tunus açıklarında bulunan filonun 10 Eylül'de yeniden hareket etmesi planlanıyordu.

Teknelerden birinin daha şüpheli bir dron saldırısına uğradığı öğrenildi. Bu Tunus'taki ikinci saldırı olarak kaydedildi.

SALDIRI SONRASI TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

Bu kez İngiliz bayraklı Alma teknesi Tunus limanına yaklaşırken İHA'lar tarafından sarıldığı belirtildi.

Saldırı sonrası teknede çıkan yangın söndürüldü.

Ayrıntılar geliyor...