Son dakika| Sumud Filosu'na yeni dron saldırısı

Son dakika| Sumud Filosu'na yeni dron saldırısı
Yayınlanma:
Küresel Sumud Filosu'na yeni dron saldırısı yapıldığı öğrenildi.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine dün gece Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlenmişti. 6 kişinin bulunduğu teknede dün iki kişi yaralanmıştı. Aktivistlerden birinin solunum sıkıntısı çektiği belirtilirken diğeri de elinden yaralanmıştı.

İspanya'dan yola çıkıp 7 Eylül'de Tunus açıklarında bulunan filonun 10 Eylül'de yeniden hareket etmesi planlanıyordu.

Teknelerden birinin daha şüpheli bir dron saldırısına uğradığı öğrenildi. Bu Tunus'taki ikinci saldırı olarak kaydedildi.

sumud-filosu.png

SALDIRI SONRASI TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

Bu kez İngiliz bayraklı Alma teknesi Tunus limanına yaklaşırken İHA'lar tarafından sarıldığı belirtildi.

Saldırı sonrası teknede çıkan yangın söndürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Dünya
İngiltere Başbakanı İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi, Ukrayna'ya destek verdi
İngiltere Başbakanı İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi, Ukrayna'ya destek verdi
Eski Nepal Başbakanının evi ateşe verildi: Eşinin yanarak öldüğü iddia edildi
Eski Nepal Başbakanının evi ateşe verildi: Eşinin yanarak öldüğü iddia edildi