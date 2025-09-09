Son dakika|Küresel Sumud Filosu'na Tunus'taki limanda dron saldırısı

Son dakika|Küresel Sumud Filosu'na Tunus'taki limanda dron saldırısı
Yayınlanma:
BM Raportörü Albanes: Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

"İKİ TEKNENİN KORUNMAYA İHTİYACI VAR"

Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
CHP paylaşımı yapan 24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma!
CHP paylaşımı yapan 24 sosyal medya kullanıcısına soruşturma!
Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi!
Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi!