Son dakika|Küresel Sumud Filosu'na Tunus'taki limanda dron saldırısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

"İKİ TEKNENİN KORUNMAYA İHTİYACI VAR"

Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti.