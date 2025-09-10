Son dakika | AB'den İsrail'e yaptırım hamlesi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da beşinci Avrupa Birliği Durumu konuşması kapsamında açıklamalarda bulundu.

Von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ticaret Ortaklığı Anlaşması'nın kısmen askıya alındığını duyurdu.

“Çoğunluğu elde etmenin zor olacağının farkındayım. Ve her türlü önlemin bazıları için aşırı olacağını biliyorum” diyen von der Leyen, ayrıca, İsrail'e verilen ikili desteğin askıya alınacağını ve bu alanlardaki tüm ödemelerin durdurulacağını, "Bunun İsrail sivil toplumu ile yapılan çalışmaları etkilemeyeceğini” söyledi.

İSRAİL'İN YERLEŞİM PLANINI KINADI

Von der Leyen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“İnsan eliyle yaratılan kıtlık asla bir savaş silahı olamaz. Bu, son aylarda yaşanan ve kabul edilemez olan daha sistematik bir değişimin de parçasıdır” diyerek, işgal altındaki Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten fiilen koparacak olan İsrail'in yerleşim projesi E1’i kınadı.

“Tüm bunlar, iki devletli çözümü baltalamaya yönelik açık bir girişimi işaret ediyor” dedi.

YAPTIRIM PAKETİ SUNULACAK

İsrail'e karşı sert önlemler almakta aylarca tereddüt eden von der Leyen, artık “ilerleme yolunu açacak bir önlem paketi” sunacağını açıkladı.

Bu paket şunları içerecek:

"Sivil toplum hariç ödemelerin durdurulması

Aşırılıkçı bakanlara ve şiddet uygulayan yerleşimcilere yaptırımlar

Ticaretle ilgili konularda ortaklık anlaşmasının kısmen askıya alınması

Gazze'nin yeniden inşası için bir Filistin bağışçı grubu kurulması"

'ÇOĞUNLUĞU BULMAK ZOR'

Von der Leyen AB içerisinde İsrail'e yönelik tepkinin ölçüsü konusunda anlaşmazlıklar olduğunu ve bu yaptırım paketinin iki taraftan da tepki çekeceğini itiraf etti.

“Çoğunluğu bulmanın zor olacağının farkındayım. Herhangi bir önlemin bazıları için fazla, bazıları için ise yetersiz olacağını biliyorum.”

