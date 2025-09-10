AB'den gerilimi tırmandıracak açıklama: Rusya Nato hava sahasını bilerek ihlal etti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Kaja Kallas Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sırasında bilinçli olarak Polonya hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki hesabından bir paylaşım yapan Kallas, Rusya’nın savaşı büyüttüğünü ve Avrupa’nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini savundu.

POLONYA VE NATOYLA TEMAS HALİNDEYİZ

Kallas paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya da bu gece, Rusya tarafından Avrupa hava sahsının savaş başladığından beri en ciddi ihlaline tanık olduk. Ve bulgular bunun kaza değil bilinçli olarak yapıldığını gösteriyor. Nato Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Dışişleri Bakanı Radek Sikorski ile temas halindeyim.

‘SAVAŞ BİTMİYOR TIRMANIYOR’

Rusya’nın savaşı tırmanıyor, bitmiyor. Moskova’nın ödeyeceği bedeli artırmalı, Ukrayna’ya desteği güçlendirmeli ve Avrupa’nın savunmasına yatırım yapmalıyız. AB projelerde önemli rol oynuyor ve Doğu Sınırı Kalkanı defans hattı gibi inisiyatifleri destekleyecek.”

NE OLMUŞTU

Rusya bu gece Ukrayna'ya gerçekleştirdiği bir saldırı sırasında birçok dron ile Polonya hava sahasını ihlal etti. Polonya dronları düşürdüğünü açıklarken, ihlalin ardından Nato alarma geçti. Polonya Rusya sınırında Nato uçakları uçurulmaya başlandı. Rusya'nın bu hamlesi 2022'de başlayan savaş sürecinde bir Nato ülkesiyle en direkt askeri gerilimi oldu.

Nato-Moskova gerilimi tırmanıyor: Polonya hava sahasını ihlal eden Rus dronlarını vurdu