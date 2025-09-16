ABD İran'a yönelik yaptırımları açıkladı

İranlı iki finansçı ve Hong Kong ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bir düzineden fazla kişi ve şirket, İran hükümeti ve ordusunun yararına İran petrolünün satışından elde edilen 100 milyon dolarlık "kripto para transferini koordine ettikleri" iddiasıyla salı günü ABD tarafından yaptırımlara tabi tutuldu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran vatandaşları Alireza Derakhshan ve Arash Estaki Alivand'ın İran hükümeti için petrol satışları karşılığında 100 milyon dolar değerinde kripto para birimi satın alınmasını kolaylaştırdığını iddia ediyor. Hazine Bakanlığı, ikilinin daha sonra kripto para birimi fonlarını transfer etmek için çeşitli ülkelerdeki paravan şirketler ağını kullandığını belirtiyor.

TRUMP'IN YÜRÜTME EMRİYLE YÜRÜRLÜĞE SOKULDU

Yaptırımlar ABD, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında yayımladığı ve ABD'nin “İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmesi”ni talep eden Ulusal Güvenlik Başkanlık Memorandumu 2 isimli yürütme emri kapsamında onaylandı uygulandı. Memorandumda “İran'ın asla nükleer silah edinmesine veya geliştirmesine izin verilemez” deniyor.

Yaptırımlar, diğer şeylerin yanı sıra, kişilerin ve şirketlerin ABD'de bulunan herhangi bir mülk veya finansal varlığa erişimini engelliyor ve ABD şirketlerinin ve vatandaşlarının onlarla iş yapmasını önlüyor.

'SNAPBACK' YAPTIRIMLARI TETİKLENMİŞTİ

Son yaptırımlar, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın, İran'ın nükleer programı nedeniyle Birleşmiş Milletler'in tüm yaptırımlarını otomatik olarak yeniden uygulayan bir “geri dönüş mekanizması”nı tetiklemesinin ardından geldi. Bu ülkeler, İran'ın yaptırımları kaldıran 2015 nükleer anlaşmasından kasıtlı olarak ayrıldığını belirtiyor.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI ARDINDAN GÖRÜŞMELER DURDU

ABD ve İran, bu yılın başlarında yeni bir nükleer anlaşmaya varmaya çalıştı, ancak 12 gün süren İsrail-İran savaşına 22 Haziran'da ABD’nin dahil olup İran’daki nükleer tesisleri bombalaması nedeniyle bu görüşmeler yeniden başlamadı.