İran nükleer konusunda ABD'yle görüşme yolunun kapanmadığını söyledi

İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, Tahran ve Washington arasındaki, İran’ın nükleer programına ilişkin sorunun görüşme yoluyla çözümünün halen mümkün olduğunu söyledi.

Ancak Larijani bu süreçte ABD’yi iki yüzlülükle suçladı.

Konuya ilişkin İran Yüksek Güvenlik Konseyi’nin 2 Eylül 2025 tarihli toplantısının ardından, Konsey adına açıklama yapan Larijani şu ifadeleri kullandı:

“ABD ile görüşme yolu kapanmadı; ancak bu süreçte iki yüzlülük yapanlar ve masaya gelmeyenler de Amerikalıların kendisi; ve bu konuda haksız şekilde İran’ı suçluyorlar.

Biz gerçekten mantıklı bir görüşme kovalıyoruz. Füze kısıtlamaları gibi gerçekleştirilemez konuları gündeme getirerek, herhangi görüşmeyi gözardı edecek bir yol çiziyorlar.

Tahran | Yüksek Güvenlik Konseyi | 2 Eylül 2025”