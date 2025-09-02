İran nükleer konusunda ABD'yle görüşme yolunun kapanmadığını söyledi

İran nükleer konusunda ABD'yle görüşme yolunun kapanmadığını söyledi
Yayınlanma:
İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, iki ülke arasındaki, İran’ın nükleer programına ilişkin gerilimlerin ardından görüşme yolunun kapanmadığını açıkladı.

İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, Tahran ve Washington arasındaki, İran’ın nükleer programına ilişkin sorunun görüşme yoluyla çözümünün halen mümkün olduğunu söyledi.

Ancak Larijani bu süreçte ABD’yi iki yüzlülükle suçladı.

'ABD İKİ YÜZLÜLÜK YAPIYOR'

Konuya ilişkin İran Yüksek Güvenlik Konseyi’nin 2 Eylül 2025 tarihli toplantısının ardından, Konsey adına açıklama yapan Larijani şu ifadeleri kullandı:

“ABD ile görüşme yolu kapanmadı; ancak bu süreçte iki yüzlülük yapanlar ve masaya gelmeyenler de Amerikalıların kendisi; ve bu konuda haksız şekilde İran’ı suçluyorlar.

Biz gerçekten mantıklı bir görüşme kovalıyoruz. Füze kısıtlamaları gibi gerçekleştirilemez konuları gündeme getirerek, herhangi görüşmeyi gözardı edecek bir yol çiziyorlar.

Tahran | Yüksek Güvenlik Konseyi | 2 Eylül 2025”

Almanya’dan vatandaşlarına uyarı: İran’ı terk edin ve gitmekten kaçınınAlmanya’dan vatandaşlarına uyarı: İran’ı terk edin ve gitmekten kaçının

İran'da kadınlara motosiklet yasağının kaldırılması gündemdeİran'da kadınlara motosiklet yasağının kaldırılması gündemde

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Dünya
Afganistan'da bir deprem daha
Afganistan'da bir deprem daha
İsrail ordusunda rezerv asker krizi: Savaşa katılmayacağız
İsrail ordusunda rezerv asker krizi: Savaşa katılmayacağız