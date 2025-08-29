Almanya’dan vatandaşlarına uyarı: İran’ı terk edin ve gitmekten kaçının

Almanya Dışişleri Bakanlığı E3 ülkelerinin (İngiltere, Fransa, Almanya) İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımları gündeme getirmesinin ardından İran'ın Alman vatandaşlara yönelik misilleme eylemlerinden endişe duyulduğu gerekçesiyle İran'a seyahat uyarısı yaptı. Ülkede bulunan özellikle çift vatandaşların derhal ülkeyi terk etmesi istendi.

Almanya, vatandaşlarına İran'ı terk etmelerini ve bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarını söyledi. İran'ın nükleer programı nedeniyle BM'nin İran'a yaptırım uygulamasını tetikleyen Almanya'nın rolü nedeniyle Tahran'ın Alman vatandaşlarına yönelik misilleme eylemlerinde bulunmasından endişe ediliyor.

Avrupa üçlüsü İngiltere, Fransa ve Almanya (E3) perşembe günü, tartışmalı nükleer programı nedeniyle İran'a BM yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymak için 30 günlük bir süreç başlattı.

GERİLİM TIRMANABİLİR

Bu adım, İsrail ve ABD'nin İran'ı bombalamasından iki ay sonra gerilimi tırmandırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı perşembe günü internet sitesinde yayımladığı açıklamada, “İran hükümeti temsilcileri bu durumun sonuçları konusunda defalarca tehditlerde bulunduğundan, Alman çıkarlarının ve vatandaşlarının İran'daki misillemelerden etkilenmesi ihtimali göz ardı edilemez” dedi.

“Şu anda, Tahran'daki Alman Büyükelçiliği sınırlı konsolosluk yardımı sağlayabilir” uyarısında bulundu.

İRAN'A 'SNAPBACK' TEHDİDİ

“Snapback” mekanizması, 2015 JCPOA nükleer anlaşmasına dahil edilen ve anlaşmanın taraflarından herhangi birinin, İran'ın anlaşmayı önemli ölçüde ihlal ettiğini düşünmesi halinde, Tahran'a yönelik küresel yaptırımları otomatik olarak geri getirmesine olanak tanıyan bir mekanizmadır.

E3'ün kararı, İsrail ve İran arasında haziran ayında çıkan ABD'nin de dahil olarak iddiaya göre Tahran'ın nükleer programını yaklaşık iki yıl geriye götürdüğü savaşın ardından iki ay süren müzakerelerin ardından alındı.

TAHRAN İÇİN ZAMAN DOLMADI

Ancak İran lideri Hamaney'in yaptırımlara maruz kalmaması için hala zaman var, çünkü 30 gün içinde yeni bir kapsamlı nükleer anlaşma veya geçici bir anlaşma sağlayabilirse, “Snapback” yürürlüğe girmeyecek.

İran'ın “Snapback'in” süresinin 18 Ekim'den sonraya uzatılmasını kabul etmesi, önümüzdeki 30 gün içinde en olası sonuç olmaya devam ediyor. Bu, E3'ün Tahran'a müzakere için daha fazla zaman tanımasına olanak sağlayan bir gelişme olabilir.

