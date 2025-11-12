Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan savaş uyarısı: Bu boş bir laf değil

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan savaş uyarısı: Bu boş bir laf değil
Yayınlanma:
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Avrupa ülkelerinin Rusya ile olası bir savaşa hazırlandığını iddia ederek, "Bu boş bir laf değil, herkes buna hazırlanıyor" dedi. Vučić, bu iddiasına kanıt olarak Fransız Genelkurmay Başkanı'nın "Ordu, 3-4 yıl içinde Rusya ile çatışmaya hazır olmalı" şeklindeki açıklamasını gösterdi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, son dönemdeki gelişmeleri analiz ettiğinde, Avrupa ile Rusya arasında bir savaşın giderek kaçınılmaz hale geldiği sonucuna vardığını vurguladı.

"İKİ ARADA BİR DEREDE KALDIK"

Sırbistan'ın Batı ülkeleri ve Rusya'nın çatışan çıkarları arasında sıkışıp kaldığını belirten Sırp lider, "İki arada bir derede kalmış durumdayız" diyerek ülkesinin zor konumuna dikkat çekti. Vučić, bu nedenle Sırbistan'ın meşru müdafaa için ordusunu güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sırp lider Vucic Balkan ülkelerini Belgrad’a karşı birleşmekle suçladıSırp lider Vucic Balkan ülkelerini Belgrad’a karşı birleşmekle suçladı

RUSYA BATI'YI "RUS KÜLTÜRÜNÜ YOK ETMEKLE" SUÇLUYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, Batılı ülkeleri Ukrayna'da "dili, tarihi ve kültürü hedef alarak Rusya'ya ait her şeyi yok etmeye çalışmakla" suçlamıştı. Lavrov, "Başkan Putin'in 'özel askeri operasyon' kararını almasının ana nedenlerinden biri de budur" demişti.

UKRAYNA'YA AB DESTEĞİ SÜRÜYOR

Gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya mali desteğini sürdürmesi oldu. AB Konseyi, 4 Kasım'da Ukrayna Yardım Fonu kapsamında 1.8 milyar avroluk yeni bir destek paketini onayladı. Bu fonun, Ukrayna'nın mali istikrarını güçlendirmek ve devlet kurumlarının işleyişini sürdürmesini sağlamak için kullanılacağı açıklandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Dünya
Piste ayı girdi: Uçak seferleri durduruldu
Piste ayı girdi: Uçak seferleri durduruldu
Macron: Çocukları sosyal medyadan korumalıyız
Macron: Çocukları sosyal medyadan korumalıyız