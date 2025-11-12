Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan savaş uyarısı: Bu boş bir laf değil

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, son dönemdeki gelişmeleri analiz ettiğinde, Avrupa ile Rusya arasında bir savaşın giderek kaçınılmaz hale geldiği sonucuna vardığını vurguladı.

"İKİ ARADA BİR DEREDE KALDIK"

Sırbistan'ın Batı ülkeleri ve Rusya'nın çatışan çıkarları arasında sıkışıp kaldığını belirten Sırp lider, "İki arada bir derede kalmış durumdayız" diyerek ülkesinin zor konumuna dikkat çekti. Vučić, bu nedenle Sırbistan'ın meşru müdafaa için ordusunu güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sırp lider Vucic Balkan ülkelerini Belgrad’a karşı birleşmekle suçladı

RUSYA BATI'YI "RUS KÜLTÜRÜNÜ YOK ETMEKLE" SUÇLUYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, Batılı ülkeleri Ukrayna'da "dili, tarihi ve kültürü hedef alarak Rusya'ya ait her şeyi yok etmeye çalışmakla" suçlamıştı. Lavrov, "Başkan Putin'in 'özel askeri operasyon' kararını almasının ana nedenlerinden biri de budur" demişti.

UKRAYNA'YA AB DESTEĞİ SÜRÜYOR

Gerilimi artıran bir diğer gelişme ise Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya mali desteğini sürdürmesi oldu. AB Konseyi, 4 Kasım'da Ukrayna Yardım Fonu kapsamında 1.8 milyar avroluk yeni bir destek paketini onayladı. Bu fonun, Ukrayna'nın mali istikrarını güçlendirmek ve devlet kurumlarının işleyişini sürdürmesini sağlamak için kullanılacağı açıklandı.