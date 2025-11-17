Sigara izmariti atana para cezası kesilecek

Sigara izmariti atana para cezası kesilecek
Yayınlanma:
Almanya’nın başkenti Berlin’de, yeni düzenlemeyle sigara izmaritini yere atanlara 250 ila 3 bin avro arasında değişen para cezası verilecek.

Berlin Senatosu tarafından onaylanan yeni ceza kataloğu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yere atılan sigara izmaritleri için ceza 80-120 avrodan 250-3 bin avroya çıkarıldı. Ayrıca, plastik poşet, tek kullanımlık bardak, içecek kutusu ve sakız gibi çöplere 250-500 avro, cam şişe ve metal parçalarına 250-800 avro, köpek dışkısını toplamayanlara ise 100-350 avro arasında ceza uygulanması öngörülüyor.

* 80 avro (3.929,02 Türk Lirası) - 120 avro (5.898,74 Türk Lirası)

* 250 avro (12.292,87 Türk Lirası) - 3 bin avro (147.514,41 Türk Lirası)

Berlin'de bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildiBerlin'de bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi

sigaraizmarit.jpg

AMAÇ: ÇÖP MİKTARINI AZALTMAK VE CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK

Yatak, mobilya, çocuk arabası gibi büyük eşyaların sokağa bırakılması halinde cezaların 300-1500 avro, daha büyük hacimli atıklarda ise 4 bin avroya kadar çıkacağı belirtilen düzenlemede, elektronik atıklar için bin-15 bin avro, inşaat atıkları için 100 bin avroya varan yaptırımlar getirildiği bildirildi.

Yeni düzenlemeyle, şehirdeki çöp miktarının azaltılması ve caydırıcılığın artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak:DHA

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Dünya
Suudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'in eski Başbakanı hakkında idam kararı! Z kuşağı ayaklanmasıyla devrilmişti
Bangladeş'in eski Başbakanı hakkında idam kararı! Z kuşağı ayaklanmasıyla devrilmişti