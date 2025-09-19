Berlin'de bomba alarmı! 10 bin kişi tahliye edildi

Yayınlanma:
Almanya'nın başkenti Berlin'de bomba paniği yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen patlamamış bir bomba bulunmasının ardından başkentte 10 bin kişi tahliye edildi. Bombanın incelenmesinin ardından eve dönülebilir anonsu yapıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle yaklaşık 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentteki Spree Nehri'nde 3 metre derinlikte, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

12 SAAT BOYUNCA KARA VE NEHİR TRAFİĞİNE KAPANDI

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği kaydedilen açıklamada, bombanın bulunduğu alanın yaklaşık 500 metre çapındaki alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların tekrar evlerine geri dönebileceği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

