Almanya'da araç kalabalığa daldı: Yaralılar var

Yayınlanma:
Güncelleme:
Almanya basınının bildirdiğine göre bir araç başkent Berlin'de kalabalığın arasına daldı. Olayda 15 kişilik çocuk grubunda 3 çocuğun hafif yaralı olarak, bakıcılarının ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Almanya merkezli BILD'in haberine göre, perşembe günü öğlen saatlerinde Berlin-Wedding'de bir araç bir grup insanın üzerine sürdü.

Kaza, saat 13.10 sularında Seestrasse ile Dohnagestell'in kesiştiği noktada meydana geldi.

Olay yerinde çocuk grupları bulunduğu için kurbanlar arasında çocukların da olduğu belirtiliyor. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştığı bildirildi. Kazada aracın daldığı gruptaki 15 çocuktan 3’ü hafif yaralandı. Çocuklar yakında bulunan bir kliniğe kaldırıldı.

OLAYIN KAZA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

İlk bulgulara göre, çocukların bakıcısı olduğu belirtilen bir kişi ise ağır yaralandı. Bakıcı da hastaneye kaldırıldı. Arabanın sürücüsü yaralanmadı.

Almanyalı yetkililer olayın bir saldırı değil kaza olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

ŞÜPHELİNİN İLK FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin yaralandığı kaza kapsamında aracın sürücüsü yakalandı. Sürücünün olay yerinden fotoğrafı paylaşıldı.

89cdb1f45fd483c351fae921fecdeca5bfce5b4b.webp

Almanya'da vatandaşlık maaşı zammı belli olduAlmanya'da vatandaşlık maaşı zammı belli oldu

Almanya’dan vatandaşlarına uyarı: İran’ı terk edin ve gitmekten kaçınınAlmanya’dan vatandaşlarına uyarı: İran’ı terk edin ve gitmekten kaçının

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

