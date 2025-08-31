Almanya'da vatandaşlık maaşı zammı belli oldu

Yayınlanma:
Almanya'da "Bürgergel" olarak da anılan vatandaşlık maaşının 2026 yılı için zamlanmayacağı açıklandı.

Almanya’da "Bürgergeld" olarak adlandırılan "vatandaşlık maaşı" 2026'da zamlanmayacak. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, "vatandaşlık maaşı"nın gelecek yıl değişmeyeceğini açıkladı.

2025'TE DE SABİT KALMIŞTI

Buna göre, yalnız yaşayan vatandaşlar aylık 563 avro, çocuklar ise yaş gruplarına göre 357–471 avro arasında ödeme almaya devam edecek. Vatandaşlık maaşı 2023 ve 2024’te enflasyon karşılığı artırılmış, 2025’te ise sabit kalmıştı.

Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, ödenek alanların danışmanlık süreçlerine daha sıkı katılım göstermesi gerektiğini vurguladı. Randevulara mazeretsiz gelmeyenlerin ödeneklerinde kesinti uygulanacağını belirtti.

4 MİLYONU ÇALIŞABİLİR DURUMDA

Bas, “2024 verilerine göre Almanya’da yaklaşık 5,5 milyon vatandaşlık maaşı alan var. Bunların yaklaşık 4 milyonu çalışabilir durumda ve günde en az üç saat çalışabilecek kapasiteye sahip” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

