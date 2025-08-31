Almanya bayrağının değişmesi tartışılıyor

Almanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve muhalefetteki Sol Parti üyesi Bodo Ramelow, yeni bir ulusal marş ve bayrak için ülke çapında oylama yapılması çağrısında bulundu.

Ramelow, Almanya merkezli Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, birçok Doğu Almanyalı’nın "çeşitli nedenlerle ulusal marşa eşlik etmediğini" söyledi.

Mevcut marşın yerine Bertolt Brecht'in 1950'de yazdığı Çocuk İlahisi'nin geçebileceğini öne süren Ramelow, "harika sözlerinden" ve "gelişen daha iyi bir Almanya" vizyonundan övgüyle bahsetti.

"Çocuk İlahisi, hepimizin birlikte ve sevinçle söyleyebileceği pan-Alman bir marş olabilir" diyen Ramelow, yine de kişisel olarak kendisine hitap ettiği için mevcut marşı "coşkuyla söylemeye devam ettiğini" belirtti.

2019'DA DA BENZER ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ramelow, birleşik bir Almanya'yı daha iyi yansıtacak yeni bir ulusal marş önerisini daha önce 2019'da, Thuringia eyalet başbakanıyken de gündeme getirmişti.

Ramelow, siyah-kırmızı-altın renklerinden oluşan ulusal bayrağın da vatandaşlarla tam olarak yankı bulup bulmadığını sorguladı. "Siyah, kırmızı ve altının totaliter yapıların reddini temsil ettiğini biliyorum. Ancak birçok insan ulusal bayrak konusunda da huzursuz hissediyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

Bayrak konusunda oylama yapılması çağrısında bulunan Ramelow, bunun Almanya'nın anayasal çerçevesine ilişkin daha geniş bir tartışmayla ele alınmasını önerdi.

Ramelow, bu taleplerini, mevcut anayasanın doğrudan halk tarafından kabul edilen bir anayasa ile değiştirilmesine olanak tanıyan Temel Yasa'nın 146. Maddesi'ne dayandırdı. "Tüm bunları 146. Madde kapsamında oylamak istiyorum" dedi.

REFERANDUM ÇAĞRISI

Ramelow, geçen hafta içinde Stern dergisine verdiği demeçte, birçok Doğu Alman'ın yaşamaya devam ettiği yabancılaşma duygularına atıfta bulunarak, anayasanın kendisi hakkında da referandum yapılmasından yana olduğunu belirtmişti.

Ramelow'un çağrısına rağmen, bir referandum için resmi bir plan bulunmuyor ve fikir siyasi yelpazeden sert eleştiriler aldı. CDU'lu Carsten Linnemann, Ramelow'u "kültür savaşı" aramakla suçlarken, Yeşiller politikacısı Katrin Göring-Eckardt bunu "sembolik bir tartışma" olarak nitelendirdi. AfD'li Stephan Brandner ise öneriyi "anlamsız yaz sıcağı tartışması" olarak değerlendirdi.

Almanya'da aşırı sağ darbe planı kapsamında 3 kişi tutuklandı

Almanya’dan vatandaşlarına uyarı: İran’ı terk edin ve gitmekten kaçının