Şeker endüstrisi çöktü, bu dev yapı dünya rekoru kırdı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Filipinler’de Campuestohan Highland Resort bünyesindeki horoz şeklindeki dev yapı 2024’te Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Şeker üretiminin gerilemesinin ardından bölge halkının en büyük dayanağı haline gelen bir sektör, bugün 15 odalı dev bir gökdelende hayat buldu. Yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki otel, kültürel simge olarak dikkat çekiyor.

Filipinler’in Negros Occidental eyaletinde bulunan Campuestohan Highland Resort bünyesinde inşa edilen devasa yapı, "dünyanın horoz şeklindeki en yüksek binası" unvanıyla 2024 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerini almıştı.

Yaklaşık 35 metre yüksekliğe sahip olan bu ilginç otel, hem mimari yapısı hem de bölge kültürüyle olan bağı sayesinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

YEREL KÜLTÜRÜN SİMGESİ OLARAK TASARLANDI

Tesisin müdürü Ricardo Cano Gwapo Tan tarafından hayata geçirilen proje, bölge halkı için büyük önem taşıyan dövüş horozu yetiştiriciliği kültürüne bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Şeker endüstrisinin ardından eyaletin en büyük ikinci gelir kaynağı haline gelen bu sektör, milyonlarca Filipinli için hayati bir ekonomik geçim kapısı olma özelliğini koruyor.

Gwapo Tan, yapının görkemli ve güçlü duruşunun yerel halkın karakterini yansıttığını ifade ediyor.

TAM TAMINA 1 YILDA TAMAMLANDI

İnşaat süreci 10 Haziran 2023 tarihinde başlayan dev yapı, titiz bir çalışmanın ardından 2024 yılının eylül ayı itibarıyla tamamlanarak kapılarını açtı. Toplamda 15 odadan oluşan otel konseptindeki bina, sadece dış görünüşüyle değil, iç mekan konforuyla da misafirlerine farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

GEÇİM KAYNAĞI OLDU ŞİMDİ DÜNYA REKORU KIRDI

Bölge ekonomisinde şekerin yerini alan dövüş horozu endüstrisi, zorlu dönemlerde Filipinlilerin en önemli dayanağı haline geldi. Gwapo Tan, şeker endüstrisinde yaşanan gerilemenin ardından bu sektörün halkın geçim kaynağını kurtardığını vurguluyor.

Modern mimariyle birleşen bu kültürel simge, artık sadece bir ekonomik faaliyet değil, dünyanın en büyük tematik yapılarından biri olarak tescillenmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya
