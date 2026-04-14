Binanın ortasından otoyol geçiyor: Asansör o katlarda durmuyor

Binanın ortasından otoyol geçiyor: Asansör o katlarda durmuyor
Osaka’daki Gate Tower Binası, içinden geçen aktif otoyol çıkışıyla dünya mimarisinde eşsiz bir örnek oluşturuyor. 16 katlı yapının 5 ve 7’nci katları arasından geçen yol, yıllar süren hukuki uzlaşmanın ardından inşa edildi. Özel mühendislik çözümleri sayesinde bina içinde trafik sesi hissedilmezken yapı bugün de ofis olarak kullanılmaya devam ediyor.

Japonya’nın Osaka kenti dünyada eşi benzeri olmayan bir mühendislik çözümüne ev sahipliği yapıyor. Gate Tower Binası dışarıdan bakıldığında sıradan bir ofis kulesi gibi görünse de içinden geçen aktif otoyol çıkışıyla görenleri hayretler içinde bırakıyor. 16 katlı bu devasa yapının 5 ve 7. katları arasından geçen araç trafiği modern mimarinin sınırlarını zorluyor.

İZİN VERMEDİLER, ORTASINDAN GEÇİRDİLER

Bu sıradışı görüntünün ardında 1980’li yıllarda yaşanan büyük bir mülkiyet krizi yatıyor. Meiji döneminden bu yana arazi sahibi olan şirket ile otoyol inşa etmek isteyen hükümet tam 5 yıl boyunca mahkemelerde karşı karşıya geldi. Tarafların geri adım atmaması üzerine Japon hukuk tarihine geçen bir uzlaşmaya imza atıldı.

Karara göre şirket binasını dikecek ancak otoyol bu binanın gövdesinden geçecekti.

HER AY BİNAYA KİRA ÖDÜYORLAR

Gate Tower Binası’ndaki asansör panelinde 5 ve 7. katlar arasında durak bulunmuyor çünkü bu alan tamamen otoyola ayrılmış durumda.

İlginç bir detay olarak Hanshin Otoyolu işletmesi binada resmi bir kiracı statüsünde bulunuyor ve her ay mülk sahibine kira ödemeye devam ediyor. Yapılan yalıtım çalışmaları sayesinde otoyol binaya fiziksel olarak temas etmiyor ve bu sayede çalışanlar gürültüden etkilenmiyor.

TRAFİĞİN SESİ BİLE DUYULMUYOR

Kule içerisinde çalışanlar özellikle 4 ve 8. katlarda yoğun trafiğe rağmen şaşırtıcı bir sessizlikle karşılaşıyor. Mühendisler yolun çevresine özel bir tünel inşa ederek titreşimin binaya yayılmasını tamamen engelledi. Bugün TKP Şirketi’nin genel merkezi olarak kullanılan bina hem teknik başarısı hem de inatçı bir mülkiyet mücadelesinin barışçıl sonucu olarak dünya mimarlık literatüründeki yerini koruyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

