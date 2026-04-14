2 dakika için koca dağları ortadan ikiye yardılar: Artık etrafından dolaşmıyorlar

Çin’in sarp kayalıklarıyla ünlü Guizhou eyaletinde hayata geçirilen dev altyapı projeleri, dünyayı ayağa kaldıran bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bölgenin zorlu coğrafyasını aşmak için inşa edilen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü ve bağlantılı otoyol projeleri, alışılmışın dışındaki yöntemlerle tamamlandı.

Dağ zirvelerini birbirine bağlayan dünyanın en yüksek köprüsü tam 3 yıl 8 ayda bitirilirken, saatler süren kanyon geçişi artık sadece 2 dakikaya indi. Ancak asıl tartışma, köprüye giden yolların yapım aşamasında patlak verdi.

DAĞLARIN ETRAFINDAN DEĞİL ÜSTÜNDEN GEÇTİLER

Guizhou Lu'an Otoyolu projesinde görev alan mühendisler, klasik tünel açma veya virajlı yollar inşa etme yöntemlerini bir kenara itti. Dağların yamaçlarını ve zirvelerini kelimenin tam anlamıyla "kesmeye" karar veren ekipler, devasa kuleler kazmak yerine coğrafyayı fiziksel olarak değiştirdi.

Patlayıcılar ve dev sondaj makineleri eşliğinde yürütülen hassas kazı teknikleri sonucunda, devasa kütleler ortadan kaldırılarak otoyol için geniş geçiş koridorları açıldı.

V ŞEKLİNDEKİ DEV YARIKLAR SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Yüzde 92’si dağlar ve uçurumlarla kaplı olan eyaletteki bu değişim, ortaya çıkan görüntülerle izleyenleri hayrete düşürdü. Dağların arasında oluşturulan V şeklindeki dev yarıklar sayesinde yol, tepelerin içinden değil doğrudan üstünden ilerleyecek şekilde kurgulandı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar, Çin’in mühendislik becerisine hayran kalanlar ile bu yöntemi "aşırı" bulanlar arasında hararetli bir kavgaya dönüştü.

ÇEVRECİLER VE PLANLAMACILAR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bölgedeki ulaşım kabusunu bitirmeyi hedefleyen yetkililer, dağ zirvelerini kesmekten başka seçeneklerinin olmadığını savundu. Buna karşın çevreciler, devasa projelerin yerel ekosistem üzerindeki tahribatına dikkat çekerek sert eleştiriler yöneltti.

Birçok uzman daha az yıkıcı seçeneklerin mevcut olduğuna inanırken, otoyolun geçtiği hat boyunca doğanın uğradığı fiziksel değişim "mühendislik harikası mı yoksa doğa tahribatı mı?" sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor.

Brezilya’da lüks gökdelenler kağıt gibi eğiliyor!

HIZ KAZANDIRDI AMA DAĞLARIN SİLÜETİ DEĞİŞTİ

Dünyanın en yüksek köprüsüne giden bu stratejik yol, bölge ekonomisi için hayati önem taşısa da bedeli ağır oldu. Ulaşımı saniyeler seviyesine indiren hızın arkasında, coğrafyanın doğal yapısına yapılan sert müdahaleler yatıyor. Guizhou dağlarının silüetini kalıcı olarak değiştiren bu kazı stratejisi, küresel altyapı tartışmalarında yeni bir sayfa açtı.