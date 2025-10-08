ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de SDG/YPG'Ye yaptığı bir ziyarette, Hatay'ı Suriye toprağı olarak gösteren harita önünde fotoğraf çekilmesinin ardından "görmedim" savunması yaptı.

As U.S. Ambassador to Türkiye and Special Envoy for Syria, I visited Hasakah as an emissary to facilitate and monitor progress on the implementation of the March 10 Agreement between the Syrian Democratic Forces (SDF) and the Syrian Government. This agreement is of critical… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) October 8, 2025

'10 MART ANLAŞMASINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN GELDİM'

Barrack tarafından sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak ve ilerlemeyi izlemek üzere Haseke'yi ziyaret ettim. Bu anlaşma, sadece Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için değil, aynı zamanda Türkiye ve ABD'nin stratejik çıkarları için de kritik öneme sahiptir. Haseke'deki faaliyetlerim, Türkiye'nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına doğrudan hizmet eden bölgesel istikrarı, terörle mücadele koordinasyonunu ve insani yardım erişimini teşvik etme ruhu içinde ve tam şeffaflık içinde yürütüldü.

'İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ'

Bu ziyaretin Türkiye'nin ulusal çıkarlarını veya toprak bütünlüğünü zedeleyen faaliyetler içerdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Hiç gitmediğim bir toplantı odasında, hiç görmediğim bir haritanın varlığının Türkiye'nin çıkarlarını zedelediği yönündeki suçlamalar ise tamamen saçmadır. Görevim, sınır ötesi tehditleri azaltan ve bölgesel barış ve yeniden yapılanma gibi daha geniş kapsamlı hedefleri destekleyen işbirliği mekanizmalarını geliştirmek üzerine odaklanmıştı ve odaklanmaya devam etmektedir."

NE OLMUŞTU

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG/YPG ziyaretinde arkada Hatay’ı Suriye toprağı olarak gösteren fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Barrack, “o haritayı görmediğini” söyledi.