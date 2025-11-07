Şara'ya uygulanan yaptırımlar kaldırıldı

Şara'ya uygulanan yaptırımlar kaldırıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a uygulanan yaptırımları kaldırıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik ABD'nin sunduğu yaptırımların kaldırılmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edildi.

Tarihi görüşme kesinleşti! Trump Şara'yı ağırlayacakTarihi görüşme kesinleşti! Trump Şara'yı ağırlayacak

Çin çekimser kaldığı oylamada, 14 BMGK üyesi devlet ‘evet’ oyu kullandı.

brahim-olabi.jpg

"YENİ SURİYE LİDERLİĞİNE DUYULAN GÜVENİN ARTTIĞININ BİR İŞARETİ"

Oylamanın ardından Konsey'de konuşan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Olabi, “Bu kararı, yeni Suriye'ye, halkına ve liderliğine duyulan güvenin arttığının bir işareti olarak görüyoruz” dedi.

Ahmed Şara, bu kez de COP30 Liderler Zirvesi’ne katılacakAhmed Şara, bu kez de COP30 Liderler Zirvesi’ne katılacak

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile 10 Kasım günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Dünya
Trump-Şara zirvesi öncesi kritik hamle: Yaptırımlar kaldırıldı
Trump-Şara zirvesi öncesi kritik hamle: Yaptırımlar kaldırıldı
Trump: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak
Trump: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü çok yakında sahada olacak
ABD iyice karıştı! Yüzlerce uçak seferi iptal
ABD iyice karıştı! Yüzlerce uçak seferi iptal