Şara'ya uygulanan yaptırımlar kaldırıldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik ABD'nin sunduğu yaptırımların kaldırılmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edildi.
Çin çekimser kaldığı oylamada, 14 BMGK üyesi devlet ‘evet’ oyu kullandı.
"YENİ SURİYE LİDERLİĞİNE DUYULAN GÜVENİN ARTTIĞININ BİR İŞARETİ"
Oylamanın ardından Konsey'de konuşan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Olabi, “Bu kararı, yeni Suriye'ye, halkına ve liderliğine duyulan güvenin arttığının bir işareti olarak görüyoruz” dedi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)