Şara'ya geçmişi hatırlatıldı! Gazetecinin sorusuna tepki gösterdi
Yakın bir zamana kadar ABD'nin özel teröristler listesinde yer alan Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçmişinin hatırlatılması üzerine küplere bindi.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya Katar'da katıldığı bir etkinlikte terör örgütü üyeliği geçmişi hatırlatıldı.

Kişisel olarak hiçbir masuma zarar vermediğini belirten Şara, geçmişi hakkındaki soruya tepki gösterdi.

Yakın bir zamana kadar ABD'nin özel teröristler yaptırım listesinde yer alan Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forum'una katıldı.

Burada CNN muhabiri Christiane Amanpour, Şara'ya geçmişte terör örgütü El-Kaide'de yer almasını hatırlatarak, "Bildiğiniz gibi geçmişinizde terörist olmak gibi bir durum var. Yani El-Kaide için çalıştınız. Bu salondaki insanlara, yurt dışındaki başkentlerekalbinizin, zihninizin ve bağlılığınızın şimdi nerede olduğu hakkında ne söylersiniz?" sorusunu yöneltti.

"HİÇBİR MASUMA ZARAR VERMEDİM"

Gazetecinin sorusunu provokatif bulan Şara "Bence 25 yıl sonra insanlar kime terörist diyecekleri konusunda daha bilinçliler. Ben kişisel olarak masum insana zarar vermedim" diyerek şunları söyledi:

  • "Onurumla ön saftaydım, kendimi tehlikeye attım ki masum insanlar zarar görmesin diye. Siz hiç 11 gün boyunca bütün planı hazırlayan, Halep gibi büyük şehirlere 1 kişi zarar görmeden girebilmek için plan yapan terörist gördünüz mü? Biz Sendaya'dakileri çıkarttık, insanları özgürleştirdik. Bence bu yüzden ben BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist listesinden çıkarıldım."

