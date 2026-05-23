Şara'nın solcu babası Esad dönemini övdü! Açıklamalar sonrası Suriye karıştı

Suriye’de siyasi gerilim, bu kez doğrudan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ailesinden gelen açıklamalarla büyüdü. Uzun yıllardır Nâsırcı ve devletçi-sol çizgiye yakın duruşuyla bilinen Hüseyin Şara, verdiği röportajda hem ideolojik tercihlerine hem de Suriye’nin geçmiş yönetimlerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Suudi Arabistan merkezli yayın grubunun kanallarından Şark News’e konuşan Hüseyin Şara, özellikle Mısır’ın eski lideri Cemal Abdünnasır dönemine duyduğu hayranlığı açık şekilde dile getirdi. Şara, sosyal devlet anlayışı ve Arap milliyetçiliği çizgisine yakın durduğunu ima ederek, bu dönemin “bölge halkları için ilham verici” olduğunu savundu.

ESAD DÖNEMİNE ÖVGÜ

Röportajın en çok tartışılan bölümü ise eski Suriye lideri Hafız Esad hakkındaki değerlendirmeleri oldu. Hüseyin Şara, Esad dönemini şu sözlerle savundu:

“Cumhurbaşkanı Hafız Esad yönetimi gayet iyiydi. Ekonomik büyüme oranı yüzde 7’lere ulaşıyordu. Evet, bazı yolsuzluklar vardı ama genel tablo güçlüydü. Çiftçiyi, emekçiyi gözeten bir yapı vardı. Toprak konusunda taviz verilmedi.”

Şara ayrıca, Esad döneminin İsrail karşısındaki tutumunu da öne çıkararak Golan Tepeleri konusunda herhangi bir geri adım atılmadığını savundu.

DEYRİZOR HALKINI KÜÇÜMSEDİ

Ancak asıl kriz yaratan bölüm, Deyrizor halkına ilişkin sözler oldu. Hüseyin Şara’nın bölgeyi kırsal kültür üzerinden küçümseyen ifadeleri, kısa sürede hem sosyal medyada hem de kentte sert tepkilere yol açtı. Şara röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Deyrizorlular, kırsal yapıları nedeniyle geri kalmış bir görüntü sergiliyor. Ne Paris’e benziyorlar ne başka bir şeye. Hatta bazı kırsal topluluklar onlardan daha gelişmiş.”

Sunucunun bölge halkının modernleşme algısına dair sorusuna ise daha da tartışmalı bir yanıt verdi.

“Kendi şehirlerini Paris’e benzetmeleri abartı. Gerçeklik bunun çok gerisinde.”

HALK SÖZLERİ PROTESTO ETTİ

Bu sözlerin ardından Deyrizor’da geniş katılımlı protestolar başladı. Kent merkezinde toplanan kalabalık, açıklamaları “hakaret” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Gerilimin büyümesi üzerine Deyrizor Valisi Ziyad Fevvaz el-Ateş, bölgenin kanaat önderleriyle acil bir toplantı düzenledi.

AHMED ŞARA'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Kriz derinleşirken Cumhurbaşkanı Ahmed Şara devreye girdi. Şara, Deyrizor heyetiyle yapılan toplantıya telefonla bağlanarak doğrudan halka hitap etti ve şu açıklamayı yaptı:

“Aziz Deyrizor halkının başımın üzerinde yeri var. Babamın sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle şahsen ben de derin üzüntü duyuyorum. Bu şehir ve kırsalı, ülkemizin en köklü toplumsal yapılarına sahiptir. Söylenenler bu gerçeği değiştirmez. Babam adına tüm Deyrizor halkından özür diliyorum.”

Özür açıklamasının ardından başkent Emevi Meydanı’nda Cumhurbaşkanı’na destek gösterileri düzenlendi. Gösteriler kısa sürede geniş katılıma ulaşırken, olay Suriye siyasetinde yeni bir tartışma başlığına dönüştü.