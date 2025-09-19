Şara İsrail'le anlaşmaya yakınız demişti: HTŞ'li bakandan ABD'ye yaptırım ziyareti

Şeybani'nin ziyareti, 25 yıldan fazla süredir Suriye’de yönetimde olan bir dışişleri bakanının ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Washington temasları kapsamında Şeybani, önce ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelirken, görüşmede ana başlık Suriye'ye yaptırımların kaldırılması konusu oldu.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI AÇIKLADI

Görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden açıklama yapan ABD Hazine Bakanlığı, "Hazine Bakanlığı, terörün finansmanıyla mücadele ederken, Suriye'nin ekonomisini küresel finans sistemine sorumlu ve güvenli şekilde yeniden bağlamak için Suriye ile birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Hazine Bakanlığı üst düzey yetkilileri ve Şeybani heyetinden üyeler katıldı.

Şeybani ile heyeti, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ile bir araya geldi.

Görüşmeye senatörler Roger Wicker, Chris Coons, Joni Ernst, Jacky Rosen, Markwayne Mullin, Richard Blumenthal ve Andy Kim de katıldı.

'ÇATIŞMA RUSYA VE İRAN ÇIKARINA'

Shaheen, görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında, "Eğer harekete geçmekte çok yavaş kalırsak, Suriyelileri yeniden çatışmanın içine sürükleme riskini alırız ki bu Rusya ve İran dışında kimsenin çıkarına değildir. Şimdi Senato'nun Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırarak harekete geçme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'YE ULUSLARARASI EKONOMİYE ERİŞİM' SAĞLANACAK

Şeybani daha sonra Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Risch, görüşmenin ardından Twitter'da, "Suriye'nin uluslararası ekonomiye tam erişimini sağlamak için gerekli adımları tartıştık. Suriye, bölgenin şu anda çok ihtiyaç duyduğu istikrarlı bir demokrasi kurma fırsatına sahip ve umarım doğru yoldadırlar" açıklamasını yaptı.

'SEZAR YASALARI KALDIRILMALI'

Daha sonra Şeybani ile bir araya gelen Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Joe Wilson, Suriye'ye uygulanan Sezar Yasası'nın tamamen kaldırılması için ABD Kongresi'ne çağrıda bulundu.

Wilson, görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

"25 yıl sonra Kongre'yi ziyaret eden ilk Suriye heyeti olan Dışişleri Bakanı Şeybani'yi ağırlamaktan onur duydum. Başkan Donald Trump’ın liderliği, herkesin yararına olacak tarihi bir fırsat sundu. Kongre'nin şimdi harekete geçip Sezar Yasası'nı tamamen kaldırması gerekiyor."

ŞARA İSRAİL'LE ANLAŞMAYA YAKINIZ DEMİŞTİ

Suriye'deki geçici yönetimin başındaki el Şara, dün İsrail heyetiyle yaptıkları görüşmenin ardından Tel Aviv ile yapılacak bir "güvenlik" anlaşmasına yakın olduklarını söylemişti.

TRUMP VAADETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için bir başkanlık kararnamesi yayımlamıştı, ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyor.

Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.