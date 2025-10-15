Şara Esad'ı almak için Putin'in yanına gitti! Moskova'da bu kozunu kullanacak

Suriye'nin geçici lideri Ahmed El Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Şara bu ziyaret kapsamında Moskova’da Putin ile kritik bir görüşme yapacak.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Şara, bu görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'den Suriye'nin devrik eski Başkanı Beşar Esad'ın teslim edilmesini isteyecek. Putin'in bu talebe ne cevap vereceği ise merak konusu.

Esad Rusya'ya kaçmıştı: Şara Moskova'ya gidecek

Esad'dan aylar sonra haber alındı

ŞARA'NIN KOZU: RUSYA'NIN ASKERİ ÜSLERİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, gündemde ekonomik ve siyasi konuların yanı sıra Suriye kıyısındaki Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri üslerinin statüsünün de yer aldığı belirtti. Suriye'nin Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet el Şara, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Bu ziyaretle birlikte Şara ile Putin'in ilk yüz yüze gelmiş oldu.

Rusya'nın Akdeniz'deki iki askeri üssü olan Hmeymim ve Tartus üsleri, Rusya için büyük önem taşıyor.

Şara'nın, bu üsleri koz olarak kullanacağı belirtiliyor. Ancak Suriye makamları tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı da ifade edildi.