Esad'dan aylar sonra haber alındı

Yayınlanma:
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'dan uzun süre sonra haber geldi. Moskova'ya sığınan Esad'ın zamanını bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiği öne sürüldü.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği katliamların baş aktörü olarak görülen devrik rejim lideri Beşar Esad'dan aylar sonra haber geldi.

Almanya merkezli Die Zeit'in haberine göre Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın, sığındığı Rusya’da izole bir yaşam sürdüğü ve ekran bağımlısı olduğu öne sürdü.

Esad'a suikast girişimi! Moskova'da zehirlemeye çalıştılarEsad'a suikast girişimi! Moskova'da zehirlemeye çalıştılar

Esad’ın Moskova yakınlarında, Rus güvenlik güçleri tarafından korunan lüks bir kulede yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

ESAD ZAMANINI OYUN OYNAYARAK GEÇİRİYOR

Esad’ın çevresi korumalarla çevrili bir rezidansta yaşadığı ve zamanının büyük kısmını bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiği öne sürüldü. Ayrıca haberde lüks rezidansın koşullarına da yer verildi. Ayrıca Esad’ın sokağa çıkmaktan kaçındığı da belirtildi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Beşar Esad'ın, Moskova'da zehirlenerek suikaste uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Esad'ın tedavisinin ardından da taburcu edildiği ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

