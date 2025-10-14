Esad Rusya'ya kaçmıştı: Şara Moskova'ya gidecek
Yayınlanma:
Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği açıklandı.
Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
ŞARA MOSKOVA'YA GİDECEK
Rus medyası RIA Novosti'nin Suriye TV'ye dayandırdığı haberine göre; Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Rusya'yı ziyaret edecek.
Şara'nın Moskova'ya yarın (çarşamba günü) yapacağı ziyaretin içeriğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Ahmed Şara: Suriye İsrail'e tehdit olmak istemiyor! El Kaide ve IŞİD günlerini anlattı
Esad'dan aylar sonra haber alındı
ESAD RUSYA'YA KAÇMIŞTI
İslamcı militan grup Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki gruplar 8 Aralık 2024 tarihinde Baas Partisi'ni devirerek yönetimi ele almasıyla 24 yıl Suriye Cumhurbaşkanlığı yapan Beşşar Esad Rusya'ya kaçmıştı.