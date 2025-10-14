Esad Rusya'ya kaçmıştı: Şara Moskova'ya gidecek

Esad Rusya'ya kaçmıştı: Şara Moskova'ya gidecek
Yayınlanma:
Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği açıklandı.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

ŞARA MOSKOVA'YA GİDECEK

Rus medyası RIA Novosti'nin Suriye TV'ye dayandırdığı haberine göre; Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Rusya'yı ziyaret edecek.

Şara'nın Moskova'ya yarın (çarşamba günü) yapacağı ziyaretin içeriğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ESAD RUSYA'YA KAÇMIŞTI

İslamcı militan grup Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki gruplar 8 Aralık 2024 tarihinde Baas Partisi'ni devirerek yönetimi ele almasıyla 24 yıl Suriye Cumhurbaşkanlığı yapan Beşşar Esad Rusya'ya kaçmıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

