Şam'daki bir parkta patlama
Yayınlanma:
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldiği duyuruldu.

Suriye’nin başkenti Şam'da, Emevi Meydanı’na bağlanan Şükrü Kuvvetli Bulvarı’nda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir parkın yakınına yerleştirilen bombanın patladı.

Şam'ın en yoğun bölgelerinden olan parkta büyük bir gürültüyle patlayan bomba üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Patlamayla ilgili açıklama yapan yetkililer, olayda herhani bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi ablukaya aldığı ve olaya ilişkin incelemede bulunduğu ifade edildi.

Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Şam’daki Emevi Meydanı’nda, Esad rejimin düşüşünün yıl dönümü nedeniyle kutlama hazırlıkları yapıldığı öğrenildi.

Kaynak:AA / DHA

