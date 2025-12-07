Hindistan'da can pazarı: Alev topuna dönen kulüpte 25 kişi öldü

Hindistan'ın Goa eyaletinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Arpora köyündeki popüler bir gece kulübünde Pazar gece yarısı çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yerel polis kaynaklarına ve basına yansıyan bilgilere göre, bir gaz tüpünün patlamasıyla başlayan yangında en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

"BÜYÜK BİR PATLAMA DUYDUK"

Olay yerinin yakınında çalışan bir güvenlik görevlisi, haber ajansı ANI'ye yaptığı açıklamada dehşet anlarını anlattı. Görevli, "Büyük bir patlama sesi duyduk. Daha sonra yangının bir tüp patlamasının ardından başladığını öğrendik" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binadan yükselen alev topları ve yoğun duman görülürken, kurtarma ekiplerinin yaralıları acil durum araçlarına taşıdığı anlar kameralara yansıdı.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU DUMANDAN BOĞULMA

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Goa Eyalet Başbakanı Pramod Sawant, kurbanlardan üçünün yanık yaraları nedeniyle, diğerlerinin ise dumandan boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Ölenlerden en az üçünün kadın olduğu ve tüm kurbanların cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi. The Times of India gazetesi ise faciada 50 kişinin yaralandığını aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: İHMALİ OLANLAR CEZALANDIRILACAK

Hükümet trajedinin ardından derhal harekete geçti. Goa Eyalet Başbakanı Sawant, "Olayın nedenini belirlemek ve sorumluluğu saptamak için idari soruşturma emri verdim. Herhangi bir ihmal tespit edilirse, sorumlular hakkında kararlılıkla işlem yapılacaktır" dedi.

Hindistan’da polis karakolunda patlama: 9 ölü, 32 yaralı

BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZMİNAT AÇIKLAMASI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Goa Başbakanı ile görüştüğünü ve derin üzüntü duyduğunu belirtti. Modi, "Düşüncelerim sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Başbakanlık ofisi, hayatını kaybedenlerin ailelerine 200.000 rupi (yaklaşık 95 bin Türk Lirası), yaralılara ise 50.000 rupi (yaklaşık 23 bin 750 Türk Lirası) tazminat ödeneceğini duyurdu.

HİNDİSTAN'DA GÜVENLİK STANDARTLARI TARTIŞILIYOR

Plajları ve doğal güzellikleriyle ünlü Goa, Hindistan'ın en önemli turizm destinasyonlarından biri. Resmi verilere göre yılın ilk yarısında bölgeyi 271 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 5,5 milyon turist ziyaret etti.

Ancak bu olay, Hindistan'daki güvenlik standartlarını bir kez daha gündeme getirdi. Kötü inşaat uygulamaları, aşırı kalabalık mekanlar ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmaması nedeniyle ülkede sık sık ölümcül yangınlar yaşanıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Haydarabad kentinde üç katlı bir binada çıkan yangında 17 kişi ölmüştü.

Nisan ayında Kalküta'da bir otelde çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetmiş, insanlar kurtulmak için pencerelerden tırmanmak zorunda kalmıştı.