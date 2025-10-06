Salgın geri döndü! Vakalar ülkeyi alarma geçirdi

Afrika ülkesi Gana’da, geçen yıl dünyayı alarma geçirmesinin ardından kontrol altına alınan, ancak Afrika kıtasında halen yaygın olan M çiçeği (mpox) virüsü vakalarının tekrardan görülmesi üzerine aşılama kampanyası başlatıldı.

20 BİN DOZ AŞI SEVK EDİLDİ

Gana basınında çıkan haberlere göre Gana Sağlık Servisi (GHS), M çiçeği vakalarının hızla tırmandığı Western bölgesine 20 bin doz aşı sevk etti.

Bu kapsamda bölgede aşılama için kampanya başlatıldı.

M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 467'ye yükseldi

GHS Vekil Genel Direktörü Dr. Samuel Kaba Akoriyea, yaptığı bir bilgilendirme kapsamında aşının güvenli olduğunu söyledi ve kampanyaya destek verilmesi için çağrı yaptı.

586 VAKA GÖRÜLDÜ

Gana’da yakın zamanda 586 M çiçeği vakası kayda geçti. Bu süreçte 2 kişi hayatını kaybetti.

Vakaların yüzde 71'i aşılama kampanyasının başlatıldığı Western vilayetinde görülüyor.