M çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: Vaka sayısı 467'ye yükseldi

Gana Sağlık Servisi (GHS) tarafından yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün ülkenin tüm 16 vilayetine yayıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, ülkede 21 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 467'ye yükseldiği belirtildi.

AŞININ NE ZAMAN ULAŞACAĞI AÇIKLANMADI

Yetkililer, ülke genelinde virüse karşı kampanyanın başlaması için temin edilen aşının ülkeye ne zaman ulaşacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

