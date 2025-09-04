Dışişleri'nden Portekiz'deki kazaya ilişkin açıklama

Portekiz'i sarsan olay sebebiyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Portekiz’e yas dilenen bir açıklama yapıldı.

'BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada Portekiz halkına ve kayıp yakınlarına başsağlığı dilendi.

“Portekiz'in başkenti Lizbon’da dün (3 Eylül) meydana gelen füniküler kazası nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Portekiz halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.”

BİZ DE TELEFERİKTE OLABİLİRDİK

Öte yandan Lizbon kentinde kazanın gerçekleştiği yerde birçok kişi bulunuyor.

İngiliz BBC’nin haberine göre bölgedeki bir turist, “Kazayı görmedim ama kazadan sonra geldim ve çok sayıda polis ve ambulans gördüm. Buraya ziyarete gelen bu insanların başına böyle bir kaza gelmesi, buradaki herkes için çok üzücü” dedi.

Singapurlu turistler Serene ve Kylie, ise dün fünikülerle yolculuk yapmayı planladıklarını ancak planlarını değiştirdiklerini söylüyorlar

Serene, “Korkutucu... Kim bilir, belki de biz de bu teleferikte olabilirdik” dedi.

“Hayata bakış açınızı değiştiriyor. Böyle bir şeyin olacağını hiç beklemiyorsunuz.”

