Portekiz'deki facia kazada ölü sayısı 17'ye çıktı
Yayınlanma:
Portekiz'in başkenti Lizbon'da fünikülerin raydan çıkması sonucu ölenlerin sayısı 2 yaralnının daha hayatını kaybetmesiyle artarak 17'ye yükseldi kaza sonucu 21 kişi ise halen yaralı bulunuyor.

Portekiz’de başkent Lizbon'un en ünlü simgelerinden biri olan Glória fünikülerinin çarşamba günü raydan çıkıp kaza yapması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 17’ye çıktı.

Portekiz Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğuna göre 17 ölünün yanı sıra 21 kişinin yaralı olarak tedavisi ise devam ediyor.

FÜNİKÜLERLER LİZBON’UN SİMGESİ HALİNDE

“Elevador da Glória” isimli füniküler Lizbon’un dik tepelerinde yukarı ve aşağı çalışan üç fünikülerden birisi. Bu fünikülerler turistler için önemli bir cazibe merkezi olmanın dışında her yıl milyonlarca yolcu taşıyor.

NE OLMUŞTU

Füniküler, saat 18:00'den kısa bir süre sonra raydan çıktı ve yokuş aşağı hızla ilerleyerek bir binaya çarptı. Bazı yerel basın kuruluşları ilk başta bir kablonun koptuğunu bildirmiş olsa da, yetkililer bunu doğrulamadı.

Füniküler işletmecisi Carris şirketi çarşamba günü yaptığı açıklamada, yetkililerle birlikte soruşturma başlattığını duyurdu.

Füniküler raylarında biri yokuş yukarı, diğeri yokuş aşağı giden iki tramvay bulunmaktadır. İkinci tramvay hasar görmemiştir.

Carris, fünikülerin dört yılda bir genel bakımdan, iki yılda bir ara onarımdan geçtiğini ve en son 2024 yılında günlük denetimlerden geçtiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

