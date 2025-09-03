Portekiz'de katliam gibi kaza! Turistik füniküler binaya girdi: En az 15 ölü

Yayınlanma:
Portekiz'in başkenti Lizbon'da turistik füniküler raydan çıkarak binaya girdi. Katliam gibi kazada en az 15 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.

PORTEKİZ'DE KATLİAM GİBİ KAZA

Kaza yerel saatle 18.00 sıralarında Avenida da Liberdade meydanında 'Sarı Fünikiler' olarak bilinen füniküler raydan çıkarak binaya girdi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre 1885'ten bu yana faaliyet gösteren fünikülerin karıştığı kazada en az 15 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.

