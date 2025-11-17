Rusya'nın eski Başbakanı 'terörle bağlantılı kişiler' listesine dahil edildi

Rusya’nın eski başbakanlarından Mihail Kasyanov, Rusya Federal Mali Gözlem Servisi tarafından “terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler” listesine eklendi.

Kasyanov ile birlikte söz konusu listeye, "Yeni Gazete Avrupa" gazetesinin editörü Kiril Martınov da dahil edildi.

"YABANCI AJAN" LİSTESİNE DAHİL EDİLMİŞTİ

2000-2004 döneminde başbakanlık görevini üstlenen Mihail Kasyanov, Kasım 2023'te Rus hükümeti ve ordu hakkında sahte bilgiler yaydığı gerekçesiyle "yabancı ajan" listesine dahil edilmişti.

Kremlin'e muhalif olmasıyla bilinen iş insanı Mihail Hodorkovskiy ve kurduğu "Rusya Savaş Karşıtı Komitesi" isimli organizasyon üyelerine ekimde karşı terör davası açılmıştı. Bu organizasyon üyeleri arasında Kasyanov da yer aldığı ifade edildi.