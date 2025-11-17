Rusya'nın eski Başbakanı 'terörle bağlantılı kişiler' listesine dahil edildi

Rusya'nın eski Başbakanı 'terörle bağlantılı kişiler' listesine dahil edildi
Yayınlanma:
Rusya'da eski Başbakan Kasyanov, "terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler" listesine dahil edildi.

Rusya’nın eski başbakanlarından Mihail Kasyanov, Rusya Federal Mali Gözlem Servisi tarafından “terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişiler” listesine eklendi.

Kasyanov ile birlikte söz konusu listeye, "Yeni Gazete Avrupa" gazetesinin editörü Kiril Martınov da dahil edildi.

Rusya’dan dünyayı tedirgin eden açıklama!Rusya’dan dünyayı tedirgin eden açıklama!

Rusya'dan Trump'a yanıt: Tam kapsamlı nükleer denemelere hemen hazırlanmalıyız!Rusya'dan Trump'a yanıt: Tam kapsamlı nükleer denemelere hemen hazırlanmalıyız!

"YABANCI AJAN" LİSTESİNE DAHİL EDİLMİŞTİ

2000-2004 döneminde başbakanlık görevini üstlenen Mihail Kasyanov, Kasım 2023'te Rus hükümeti ve ordu hakkında sahte bilgiler yaydığı gerekçesiyle "yabancı ajan" listesine dahil edilmişti.

Kremlin'e muhalif olmasıyla bilinen iş insanı Mihail Hodorkovskiy ve kurduğu "Rusya Savaş Karşıtı Komitesi" isimli organizasyon üyelerine ekimde karşı terör davası açılmıştı. Bu organizasyon üyeleri arasında Kasyanov da yer aldığı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Dünya
Karadağ vize uygulamasını kaldıracak mı? Resmi açıklama geldi
Karadağ vize uygulamasını kaldıracak mı? Resmi açıklama geldi
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu