Rusya’dan dünyayı tedirgin eden açıklama!

Rusya'dan, dünyayı tedirgin edecek bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın nükleer programı kapsamında yeni denemeler yapılması ile ilgili açıklamada bulundu.

Rusya'dan Trump'a yanıt: Tam kapsamlı nükleer denemelere hemen hazırlanmalıyız!

NÜKLEER DENEMELERİ İÇİN ÖNERİLER HAZIRLANMASINI İSTEDİ!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçtiğimiz hafta üst düzey Rus yetkililere olası nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlaması emri verdiğini ifade eden Lavrov, Putin’in emri kapsamında söz konusu hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

WASHİNGTON’DAN AÇIKLAMA GELMEDİ!

Lavrov, sözlerinin devamında Rusya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz ay Amerika ordusuna nükleer testleri yeniden başlatma talimatı vermesi ile ilgili Washington'dan herhangi bir açıklama almadığını da belirtti.