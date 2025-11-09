Rusya’dan dünyayı tedirgin eden açıklama!

Rusya’dan dünyayı tedirgin eden açıklama!
Yayınlanma:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer deneme talimatına ilişkin hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

Rusya'dan, dünyayı tedirgin edecek bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın nükleer programı kapsamında yeni denemeler yapılması ile ilgili açıklamada bulundu.

Rusya'dan Trump'a yanıt: Tam kapsamlı nükleer denemelere hemen hazırlanmalıyız!Rusya'dan Trump'a yanıt: Tam kapsamlı nükleer denemelere hemen hazırlanmalıyız!

NÜKLEER DENEMELERİ İÇİN ÖNERİLER HAZIRLANMASINI İSTEDİ!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçtiğimiz hafta üst düzey Rus yetkililere olası nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlaması emri verdiğini ifade eden Lavrov, Putin’in emri kapsamında söz konusu hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

rusya-disisleri-bakani-lavrov-nukleer-d-1006135-298511.jpg

WASHİNGTON’DAN AÇIKLAMA GELMEDİ!

Lavrov, sözlerinin devamında Rusya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz ay Amerika ordusuna nükleer testleri yeniden başlatma talimatı vermesi ile ilgili Washington'dan herhangi bir açıklama almadığını da belirtti.

Kaynak:DHA

8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Dünya
Beyaz Saray’da bir ilk yaşanacak! Ahmed Şara ABD’de
Beyaz Saray’da bir ilk yaşanacak! Ahmed Şara ABD’de
13 bebek hastanelik oldu! Bebek mamaları toplatıldı
13 bebek hastanelik oldu! Bebek mamaları toplatıldı