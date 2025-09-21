Rusya'dan savaş açıklaması: Bitirmesi için Trump'a güveniyoruz

Rusya'dan savaş açıklaması: Bitirmesi için Trump'a güveniyoruz
Yayınlanma:
Bir televizyon kanalında röportaj veren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa’ya gerilimi tırmandırdıkları sebebiyle tepki gösterirken Ukrayna “çatışmasının” çözümü için ABD Başkanı Donald Trump’a güvendiklerini söyledi.

Rusya’da bir televizyon kanalına röportaj veren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa’nın Ukrayna’daki “çatışmayı” devam ettirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Rusya Estonya'ya girmişti: BMGK acil toplanacakRusya Estonya'ya girmişti: BMGK acil toplanacak

Moskova'nın Ukrayna-Rusya savaşını görüşme yoluyla çözmeye halen hazır olduğunu da vurgulayan Peskov, “ABD Başkanı Donald Trump’a bu konuda güveniyoruz” dedi.

‘SAVAŞI SÜRDÜRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR’

Avrupa’da savaş çanları çalıyor! NATO jetleri devriyede, Rus uçaklarını düşürme çağrısı yapıldıAvrupa’da savaş çanları çalıyor! NATO jetleri devriyede, Rus uçaklarını düşürme çağrısı yapıldı

Bir röportajda konuşan Putin’in sözcüsü şu başlıklara değindi:

"Avrupa, Ukrayna çatışmasını sürdürmek ve Volodymir Zelenski’yi harekete geçirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ancak burada, ne yazık ki, bir yandan Kiev rejimi, diğer yandan da gerilimi daha da tırmandırmak için elinden gelen her şeyi yapan Avrupa ülkeleri var. Savaşı sürdürmek ve Zelenski'yi her türlü yolla harekete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapıyorlar.

‘TRUMP’A GÜVENİYORUZ’

“Rusya tarafı barışçıl bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edecek” diyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki durumu müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmakla ilgilenmeye devam ettiğini ve ABD ile işbirliğini sürdürmeyi umduğunu söyledi.

“[Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin, tıpkı [ABD Başkanı Donald] Trump gibi, Ukrayna meselesinin barışçıl bir şekilde çözülmesine ilgi duymaya ve açık olmaya devam ediyor. Bu konuda yardımcı olması için ABD ve Başkan Trump'ın kişisel çabalarına güveniyoruz. Bakalım ne sonuç çıkacak”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Dünya
Rusya Estonya'ya girmişti: BMGK acil toplanacak
Rusya Estonya'ya girmişti: BMGK acil toplanacak
İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı: 31 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail Gazze'de sivilleri bombaladı: 31 Filistinli hayatını kaybetti