Rusya’da bir televizyon kanalına röportaj veren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa’nın Ukrayna’daki “çatışmayı” devam ettirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Moskova'nın Ukrayna-Rusya savaşını görüşme yoluyla çözmeye halen hazır olduğunu da vurgulayan Peskov, “ABD Başkanı Donald Trump’a bu konuda güveniyoruz” dedi.

‘SAVAŞI SÜRDÜRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR’

Bir röportajda konuşan Putin’in sözcüsü şu başlıklara değindi:

"Avrupa, Ukrayna çatışmasını sürdürmek ve Volodymir Zelenski’yi harekete geçirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ancak burada, ne yazık ki, bir yandan Kiev rejimi, diğer yandan da gerilimi daha da tırmandırmak için elinden gelen her şeyi yapan Avrupa ülkeleri var. Savaşı sürdürmek ve Zelenski'yi her türlü yolla harekete geçirmek için mümkün olan her şeyi yapıyorlar.

‘TRUMP’A GÜVENİYORUZ’

“Rusya tarafı barışçıl bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edecek” diyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki durumu müzakereler yoluyla çözüme kavuşturmakla ilgilenmeye devam ettiğini ve ABD ile işbirliğini sürdürmeyi umduğunu söyledi.