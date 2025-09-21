Rusya Estonya'ya girmişti: BMGK acil toplanacak

Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna konuya ilişkin yaptığı açıklamada “19 Eylül'de üç silahlı Rus savaş uçağı, Estonya hava sahasına 12 dakika boyunca girerek Estonya'nın toprak bütünlüğünü ihlal etti ve güç kullanımı veya tehdidini yasaklayan BM Şartı'nı ihlal etti” dedi.

"Hava sahamızı açıkça ihlal ederek Rusya, tüm BM üye devletlerinin güvenliği için hayati önem taşıyan ilkeleri zedeliyor. Bu nedenle, özellikle Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi tarafından gerçekleştirilen bu tür eylemlerin bu kurum içinde ele alınması çok önemlidir."

Son dakika | Rus jetleri NATO üyesi Estonya'ya girdi

'MÜNFERİT OLAYLAR DEĞİL'

Bakan Tsahkna, Polonya ve Romanya'daki olayları da hatırlatarak bu hava sahası ihlalinin, Avrupa ve NATO'nun kararlılığını test etmek amacıyla Rusya'nın daha geniş kapsamlı davranışlarının bir parçası olduğunu vurguladı.

"Sadece birkaç gün önce, 19 Rus insansız hava aracı Polonya hava sahasına girdi ve bir Rus saldırı insansız hava aracı bir saat boyunca Romanya hava sahasında kaldı. Bunlar münferit olaylar değil, Rusya'nın hem bölgesel hem de küresel ölçekte [gerilimi] daha da tırmandırma eğiliminin parçasıdır. Bu davranış, uluslararası bir tepki gerektirir."

Dışişleri Bakanı, “Rusya'nın davranışı, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesinin sorumluluklarıyla bağdaşmaz. Ve bu tür eylemler, herhangi bir BM üye devleti tarafından kabul edilemez” diye ekledi.

NE OLMUŞTU

Rusya geçen günlerde ilk olarak Polonya, daha sonra da Romanya ve Estonya'nın hava sahalarını ihlal etti. Tamamı NATO üyesi olan ülkelere karşı yapılan ihlallerde Estonya'ya savaş jetleriyle, Polonya ve Romanya'ya da dronlarla girildi. Rusya Avrupa tarafından yapılan ithamları reddederken ihlal iddialarının tamamınd NATO jetleri havalandı.

Estonya'ya yönelik son ihlalden sonra da Rusya sınırında NATO jetleri devriye gezmeye başladı.