Rusya hava araçlarını vurduğunu açıkladı

Rusya hava araçlarını vurduğunu açıkladı
Yayınlanma:
Rusya, son günde Ukrayna’dan gelen 72 dronun ve füzelerin imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 72 Ukrayna insansız hava aracı ve diğer füzeleri düşürdüğünü duyurdu.

Rusya’da sır ölüm: Putin’in o listesine 1 kişi daha eklendiRusya’da sır ölüm: Putin’in o listesine 1 kişi daha eklendi

Bakanlık açıklamasında, Rus hava savunma sistemlerinin ABD yapımı dokuz HIMARS roketi, bir Neptün uzun menzilli seyir füzesi ve 72 sabit kanatlı insansız hava aracını (İHA) önlediğini belirtti.

1 SİVİL ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, bölgenin son bir gün içinde yoğun insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Ukrayna güçlerinin 12 belediye bölgesini yaklaşık 130 İHA ile hedef aldığını, bir sivilin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya Ukrayna'da bir bölgeyi daha ele geçirdiRusya Ukrayna'da bir bölgeyi daha ele geçirdi

UKRAYNA 52 YERE SALDIRDI

Gladkov ayrıca, aynı dönemde 52 yerleşim yerinin Ukrayna'nın ateşi altında kaldığını söyledi. En az 34 füze fırlatıldı ve 129 İHA saldırısı kaydedildi; bölgede 45 insansız hava aracı düşürüldü veya etkisiz hale getirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

