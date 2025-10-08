Rusya Ukrayna'da bir bölgeyi daha ele geçirdi

Rusya Ukrayna'da bir bölgeyi daha ele geçirdi
Yayınlanma:
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Novogrigorovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 10 yaralıRusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 10 yaralı

Rus güçlerinin, Ukrayna’daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Zaporijya bölgesindeki Novogrigorovka yerleşim birimini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gece saatlerinde Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna’ya ait 53 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.

DÜN DE BİR BÖLGE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Donetsk bölgesinde Fedorovka, Zaporijya bölgesinde de Novovasilevskoye birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

