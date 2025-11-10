Rusya 3 yerleşim yerini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde 3 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Gnatovka, Zaporijya bölgesinde de Novoye ve Sladkoye yerleşim yerleri kurtarıldı" açıklamasında bulunuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesindeki Rıbnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Rus bakandan flaş 'Rusya-Ukrayna savaşı' açıklaması

Ukrayna'da tren istasyonuna İHA saldırısı: 30 kişi yaralandı!

RUSYA: UKRAYNA'DAKİ ASKERİ UNSURLARI VURDUK

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'da askeri havaalanları, radyo ve elektronik istihbarat merkezi, 'Olha' çok namlulu roketatar sistemi için füze deposu, insansız hava araçları (İHA) montaj ve depolama atölyelerine yönelik grup şeklinde saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.