Ukrayna'da tren istasyonuna İHA saldırısı: 30 kişi yaralandı!

Rusya'nın Ukrayna Shostka'daki bir tren istasyonuna İnsansız hava aracı (İHA) ile saldırdığı öne sürüldü. Saldırıda 30 kişinin yaralandığı belirtilirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Shostka’daki tren istasyonuna düzenlediği İHA saldırısında 30 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Sumy bölgesinin Shostka kentindeki tren istasyonuna düzenlediği İHA saldırısında 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

Avrupa'dan Putin-Trump görüşmesi için çağrı: Zelenskiy'i de alınAvrupa'dan Putin-Trump görüşmesi için çağrı: Zelenskiy'i de alın

"SİVİLLERİ HEDEF ALDIKLARINI BİLMEMELERİ MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı sırasında personel ve yolcuların istasyonda bulunduğunu belirtti. Olay yerine acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini ve yaralıların durumuna ilişkin bilgilerin toplanmaya devam ettiğini aktaran Zelenskiy, “Sivilleri hedef aldıklarını bilmemeleri mümkün değildi. Bu terörizmdir ve dünyanın görmezden gelme hakkı yoktur” açıklamasında bulundu.

ZELENSKİY'DEN BATI ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Zelenskiy, Batı ülkelerine çağrıda bulunarak “Rusya, her gün insanların hayatını alıyor. Onları durdurabilecek tek şey, güç. Avrupa ve Amerika’dan kararlı açıklamalar duyduk. Artık bunların gerçeğe dönüşme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

